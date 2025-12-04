Villarruel dispuso un bono de fin de año de $500.000 para empleados del Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, resolvió otorgar un bono extraordinario de 500 mil pesos a los empleados de la Cámara alta. La cifra se abonará por única vez durante diciembre y no tendrá impacto en el salario básico ni generará adicionales.

Según consta en la resolución firmada por Villarruel, podrán recibir el beneficio todos los trabajadores permanentes, temporarios y aquellos alcanzados por regímenes especiales, siempre que hayan prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en 2025.

Quiénes quedan excluidos

La normativa aclara que no podrán cobrar el monto quienes no hayan trabajado el mínimo de seis meses en el año y quienes estén en comisión, adscripción o uso de licencias extraordinarias.

El gasto será cubierto con partidas propias del presupuesto del Senado, gracias a los ahorros acumulados a lo largo del año, según se detalla en los fundamentos oficiales.

En el texto, Villarruel sostiene que la medida busca “promover mejores condiciones laborales” y fortalecer la carrera administrativa del personal legislativo. También destaca que el bienestar de los trabajadores es clave para garantizar el funcionamiento eficiente del Congreso.

La vicepresidenta remarca además que el Senado está habilitado a disponer asignaciones únicas cuando existan situaciones “excepcionales o de carácter estacional” que afecten al personal, sin modificar la escala salarial vigente.

Desde su entorno subrayaron que la decisión es posible gracias a las políticas de austeridad y ahorro presupuestario que se implementaron durante el año.

