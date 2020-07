Vilma Ibarra cruzó a Jorge Lanata: "Despreciable su misoginia"

Vilma Ibarra apuntó este martes 14 de julio contra Jorge Lanata en sus redes sociales al acusarlo de "misógino" y repudiar su "maltrato" a una de las funcionarias del Gobierno. Se debe a que el periodista criticó a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, por las últimas declaraciones que realizó respecto a los casos de resfríos y coronavirus pero, sin embargo, terminó agrediéndola por su aspecto físico, lo que generó el repudio en redes sociales y de referentes feministas.

"Despreciable la misoginia de Jorge Lanata y repudiable su maltrato. Siempre, siempre, del lado Carla Vizzotti de la vida. Ya es hora de que las mujeres no tengamos que soportar este tipo de agresiones. #EsViolenciaPolitica", expresó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia en su cuenta de Twitter.

Despreciable la misoginia de Jorge Lanata y repudiable su maltrato.Siempre, siempre, del lado @carlavizzotti de la vida.

Ya es hora de que las mujeres no tengamos que soportar este tipo de agresiones.#EsViolenciaPolitica — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) July 14, 2020

La agresión de Lanata a Vizzotti ocurrió en la última edición del programa Periodismo para Todos de este domingo 12 de julio. El conductor cuestionó a la funcionaria por asegurar que "cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario", comentario que generó polémica y que horas después la funcionaria tuvo que salir a aclarar.

Vizzotti salió a aclarar sus dichos que generaron dudas: "Tener sólo un resfrío leve no es síntoma de coronavirus"

"Tenemos más de 17.000 muestras de virus respiratorios en el país y el 95% de ellas pertenecen al virus Sars Cov_2", había manifestado Vizzzotti, al llamar la población a "no minimizar cualquier síntoma en este contexto en el que no hay un tratamiento ni una vacuna". Además advirtió que las personas que presentan resfríos leves o una pequeña febrícula, subestiman la posibilidad de tener Covid-19 y no van a realizarse el hisopado.

"Bien, según la teoría Vizzotti cualquier dolor de cabeza es un derrame cerebral. Cualquier dedo dormido es la obstrucción de una arteria y cualquier siesta en cucharita es embarazo de mellizos", cuestionó Lanata y agregó: "Este no es un Gobierno de científicos, es un Gobierno de hipocondríacos. Ahora, al día siguiente, como pasa siempre, Vizzotti misma aclaró que un resfrío no es síntoma de Covid. What the fuck?".

La crítica no fue sólo respecto a sus declaraciones, sino que también apuntó contra el look de la secretaria de Acceso a la Salud: "Vizzotti no sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron. También cambió de look. Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos. Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así", remató luego al mostrar la foto de una modelo.

DR/FF