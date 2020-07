Jorge Lanata: "Fabián Gutiérrez murió de una forma curiosa: buscando el tesoro k"

Jorge Lanata se refirió este domingo 5 de julio a la muerte de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner asesinado en El Calafate. "Creemos que el motivador del crimen fue 'la búsqueda del tesoro k'", opinó el conductor en su programa Periodismo para todos (PPT). "Parece que va a haber mucho que aclarar alrededor del tema Gutiérrez y espero que no se cierre como una causa más. Nadie está diciendo que lo mandaron a matar, sino que murió de una forma curiosa: buscando el tesoro k ", resaltó.

El periodista afirmó que Gutiérrez fue el "único secretario k que fue protagonista directo del traslado de los bolsos con dinero de las coimas", ya que destacó que el otro era Daniel Muñoz. Ademas, repasó algunos interrogantes sobre la muerte de Gutiérrez. "Me llamó la atención ver que el cadaver estaba en otro lugar, pero en donde en teoría había sido asesinado aparentemente no había muchos rastros", dijo.

En este marco, Lanata cuestionó: "¿Por qué alguien teniendo esa súper casa alquilaría otro lugar? Da la impresión que guardaba algo". El conductor también se refirió a la causa de los cuadernos de la coimas, y sostuvo que Gutiérrez contó tiempo atrás "cómo era la bóveda de los Kirchner". Y, recalcó: "Él tenía que contar todo esto en un juicio oral y no lo va a poder hacer".

Valijas y bolsos, las claves del testimonio de Gutiérrez en la causa Cuadernos

Durante el ciclo, Lanata retomó además la advertencia por posibles detenciones a periodistas, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal. "Lo que está pasando es que los chorros están sueltos y van por la venganza", aseveró. "Ninguna información es inocente cuando alguien cuenta algo, lo hace por algún motivo. Pero, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? Averiguar si es cierto, y lo hacemos consultando a otras fuentes que puedan tener otra parte de esa información. Hablando con todos, con la policía, los médicos, políticos, servicios. Con quien sea necesario", expresó.

En este sentido, dijo que "Las denuncias contra el Gobierno salen muchas veces de ellos mismos. Se creen que no tenemos fuentes k?". Y argumentó: "El Gobierno hace ya un tiempo está armando dos causas judiciales a la carta: la de Dolores con Ramos Padilla y la más actual, la del juez Villena". Por último, concluyó: "Difundir lo que diga un servicio de inteligencia no es violar un secreto de estado. El que viola es el servicio, quien es el empleado del Estado. Nosotros (los periodistas) no lo somos".

AB/FF