Jorge Lanata: "Los chorros están sueltos y están yendo por la venganza"

Las declaraciones de Marcelo Longobardi generaron un gran revuelo tras asegurar que "ya está en marcha algún intento o orden de detención a uno o varios periodistas" en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal en la gestión de Mauricio Macri. Ante esto, el periodista Jorge Lanata salió con los tapones de punta: "Los chorros están sueltos y están yendo por la venganza".

En diálogo con TN, el conductor de Periodismo Para Todos (PPT) contó que tras las declaraciones de su colega lo empezaron a llamar porque "muchos creían que el periodista que iba a ir preso" era él pero que luego "empezaron a hablar de Luis Majul".

"Cuando sos periodista ninguna información que te dan es inocente. Todo el que te cuenta algo te lo cuenta por algún motivo. Lo que tenés que hacer es chequear si es cierto, se supone que con por lo menos tres fuentes distintas. Pero lo importante es que quien te cuenta no te "opere" en el sentido que vos creas que es cierto y le des para adelante. Los periodistas de los que estamos hablando chequean todo lo que ponen. Porque hace años que estamos en un lugar en el que no nos podemos equivocar, nos costaría muchísimo. Por eso las veces que nos equivocamos, prefiero decirlo al aire porque eso te vuelve más creíble", inició su explicación Lanata sobre el periodismo.

Longobardi: "Pueden a detener a periodistas y Alberto Fernández se parecería a Maduro"

En esa línea, siguió: "Nuestras fuentes son todos. Hablamos con el Gobierno, oposición, militares, policía, gendarmes, médicos, todos. También con los servicios de inteligencia. Si una noticia es cierta, así te la cuente el diablo en persona, con tridente y toda la historia, si es cierta, yo la voy a publicar, no me importa de donde vengan".

"Ahora empezaron con un argumento completamente tonto, dicen que si un servicio de inteligencia le cuenta algo a un periodista y este lo cuenta, está violando un secreto de estado, pero el que está violando el secreto es el servicio de inteligencia. El periodista no es empleado del Estado y no tiene ninguna obligación. El delito está en quien lo dio, no en quien lo recibió. Porque con este criterio, los tipos que descubrieron el Watergate, hubieran ido presos, en cambio de ser en EE.UU. dos héroes, hubieran ido presos y Nixon seguía como presidente", argumentó.

El periodista comparó la causa actual con la que lleva adelante el juez de Dólores, Alejo Ramos Padilla: "Hay dos causas distintas, una la de Dolores con el juez Ramos Padilla, ahí está Daniel Santoro dentro de los acusados a partir de que tenía vínculo informativo con un servicio de inteligencia".

"Ahora aparece esta otra causa de un juez que en algún momento estuvo con Macri y ahora con Alberto. El juez Villena está tratando de hacer una causa similar a la de Dolores, imputando gente por haber recibido información de los servicios de inteligencia. Es absolutamente ridículo, absurdo e ilegal", siguió. "Detener periodistas siempre tiene un costo político muy alto. El costo político de detenerme a mí, a Luis Majul, a vos (Diego Leuco) o quien sea es un costo político muy alto. Esto es parte por un lado del enojo de Cristina y por otro lado está el tribunal de la venganza", señaló.

Espionaje: Adepa respaldó a Luis Majul y criticó a Cristina Kirchner

Asimismo, Lanata apuntó al Gobierno nacional: "Cuando hay un gobierno autoritario lo primero que hace es prohibir a la prensa. El Gobierno no soporta a la prensa porque no la puede manejar, alguna prensa la maneja porque es corrupta, pero hay otra que no la puede manejar. No voy a decir que los periodistas somos todos una maravilla. Hay de todo, tipos que venden las notas, otros que se dejan presionar por los lobbys, corre mucha guita. Pero también hay quienes hacemos periodismo y laburamos en esto porque nos gusta. Sé que es difícil de creer en un país como este. Lo mejor que tenemos para ofrecer es nuestra trayectoria. Me he peleado con todos los presidentes de Argentina, incluido Macri, es lo que tenemos que hacer".

"La pretensión del Gobierno de cuestionarnos a los periodistas nuestras fuentes, sean cuales sean, es una pretensión horrible. La información del Gobierno, la mayoría de las veces, sale del propio Gobierno. Porque en el Gobierno se matan, y cuando más se pelean entre ellos, sea este Gobierno o el anterior, más datos hay. La información del Gobierno no sale de la oposición, la oposición en general no sabe un carajo. Cómo nos van a cuestionar a los periodistas nuestras fuentes. Es una locura", manifestó.

En ese sentido, continuó: "Para eso que digan directamente va a estar Página 12 y C5N y todo lo demás van a cerrar. Prefiero que hagan algo así antes de que jueguen con este cinismo. Te imaginás el odio que debe tener Cristina con la escucha del "Parrilli pelotudo"".

"Me llama la atención el silencio de Alberto Fernández. De nuestro lado se va a dar la pelea y no va a ser una pelea fácil. El aumento del poder de Cristina es cada vez mayor y el poder del albertismo está cavado. Es obvio que está gobernando Cristina. En los cargos donde está la plata y la territorialidad son todos tipos de Cristina", comentó.

"Hubo un interés de este Gobierno de liberar a todos. No se animaron a hacer un indulto porque no se quieren reconocer culpables. Quieren salir y que los aplaudamos. Las causas están postergadas hasta el día del arquero, van a vegetar ahí todo el tiempo que los jueces quieran. Los jueces ejercen el derecho al cajón, agarran una denuncia cuando el gobierno está la guardan, atacan al gobierno que se fue, y cuando los otros vuelven la sacan del cajón y ven como negocian", completó.

¿Los K tienen derecho a “escandalizarse” por el espionaje y lawfare PRO?

En esa línea, opinó: "Muchos de estos hechos sucedieron durante el gobierno de Cristina, no durante el de Macri. El mensaje es claro, manejen a los espías que tienen, no sean inútiles, evidentemente no manejaban la SIDE porque si de ahí salía información que los comprometía, los estaban cagando. Son unos ineficientes".

Como conclusión, manifestó: "Señores, los chorros están sueltos y están yendo por la venganza. Este es el resumen de lo que está pasando. El periodismo es una profesión que saca información de todos lados y ve si es cierta. Acá hay cosas que son ciertas e indiscutibles".

Por otro lado, habló de las escuchas de Marcelo Tinelli con Julio Grondona: "Pasé las escucha de Marcelo con Grondona, nadie la desmintió porque eran verdaderas. De dónde las saqué? Es problema mío. En todo caso, si vos crees que es ilegal. Sabés qué? Es una escucha judicial, y tampoco es ilegal".

Finalmente, decidió no contestarle al senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien dijo que "Jorge Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos". "Elegí no responderle a Parrilli. No vale la pena. Parrilli debería estar preso si en este país funcionara el código penal", dijo.

