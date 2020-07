Vizzotti salió a aclarar sus dichos que generaron dudas: "Tener sólo un resfrío leve no es síntoma de coronavirus"

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, aclaró este miércoles 8 de julio que si una persona sólo tiene un resfrío leve "no es síntoma de coronavirus". La funcionaria tuvo que desdecirse ya que, más temprano, había alertado que "cualquier resfrío que se tenga este invierno" es Covid-19 "hasta que se demuestre lo contrario".

"Tenemos más de 17.000 muestras de virus respiratorios en el país y el 95% de ellas pertenecen al virus Sars Cov_2", dijo Vizzzotti, por lo que llamó a la población a "no minimizar cualquier síntoma en este contexto en el que no hay un tratamiento ni una vacuna". Además, alertó que "lo que nos sucede es que las personas presentan resfríos leves y una pequeña febrícula y piensan que eso lo tienen todos los años y no van a realizarse el testeo".

La funcionaria aclaró, también, que si una persona sólo tiene un resfrio leve "no es síntoma de coronavirus" ya que para serlo "tiene que constituirse la definición de caso, que es al resfrío acompañarlo de una febrícula, o de un dolor de garganta, tos o pérdida del olfato".

De esta manera, Vizzotti aclaró el concepto que formuló, durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles, cuando mencionó que por la baja circulación de otros virus como la influenza, "cualquier resfrío que se tenga este invierno" es Covid-19 "hasta que se demuestre lo contrario". "Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar esta situación y consultar al sistema de salud para poder definir el análisis y hacer ese resguardo para evitar el contacto con otras personas para disminuir la transmisión de virus a otras personas", había expresado.

En diálogo con A24, recomendó que esas personas que tiene síntomas muy leves "tienen que hacer el esfuerzo de permanecer aislados. Es una decisión difícil y una situación incómoda, muchos quizás no tengan lugar para hacer ese aislamiento pero tienen que evitar el contacto con las personas".

Por otra parte, precisó que el pico de la pandemia en la Argentina "lo vamos a conocer cuando estén bajando los casos, ahora trabajamos fuertemente para que el pico sea lo más bajo y lo más lejos posible para seguir ganando días trabajando con el sistema de salud y con la gente".

DR/FeL