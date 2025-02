Vulcano y CoinX, los fraudes previos vinculados a Javier Milei

El presidente Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recomendar en sus redes sociales un proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, cuyo token, $Libra, sufrió un desplome abrupto en cuestión de horas. Este episodio despertó el recuerdo de dos antecedentes similares en 2022: el primero fue el caso de Vulcano, un proyecto de NFT; y luego fue la promoción de CoinX, una plataforma que prometía altos rendimientos y que posteriormente fue denunciada por estafa.

“Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, expresó Milei en febrero de aquel año. La cabeza de la compañía, Mauricio Novelli, es también cofundador del Tech Forum, evento donde el Presidente habría conocido a Julian Peh, dueño de la empresa KIP Protocol que lanzó la cripto $Libra.

“Novelli es el trader que fue sponsor de la cuenta de Instagram de Milei por varios años mientras fue diputado y hasta los primeros días en la Casa Rosada con N&W Professional Traders”, señaló Maximiliano Firtman, programador y periodista de tecnología. El token de la empresa de videojuegos, $VULC, se fue a $ 0 semanas después del anuncio de Javier Milei, con denuncias de fraude a la comunidad, a pesar de que el mandatario argentino sostenía que era un proyecto que no se iba a caer.

Luego, a fines de 2022, el Presidente publicó: “Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles CoinX World de parte mía así los asesoran con lo mejor”, expresó Milei en una publicación de Instagram. La compañía se presentaba como un fondo de inversión dedicado “específicamente en inversiones en bolsas de valores extranjeras y otros productos de alta rentabilidad”.

Con una inversión mínima de US$ 500 o de $ 100 mil en aquel entonces, prometían una rentabilidad del 5%, y para aquellos que ingresaban con un monto de US$ 1.000 aseguraban una rentabilidad del 8% mensual. “Hacemos inversiones de muy bajo riesgo y tenemos traders profesionales que están constantemente analizando el mercado”, argumentaba CoinX. Sin embargo, expertos del sector financiero advirtieron que tales tasas eran insostenibles y compararon su funcionamiento con un esquema Ponzi, ya que no se encontraban registrados ante la CNV. Un año después, el organismo prohibió sus operaciones por no estar habilitada para ofrecer inversiones. Su sede central se encontraba en El Salvador.

En 2023, la empresa fue denunciada por fraude ante el juzgado del juez Ariel Lijo y, ese mismo año, la Policía Federal allanó 23 oficinas y domicilios vinculados a la firma en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Mientras tanto, miles de damnificados reclamaban la devolución de sus inversiones. A pesar del impacto del caso, Milei se desentendió de cualquier responsabilidad. “Yo solo di mi opinión”, argumentó en una entrevista con Radio Con Vos. Cuando fue consultado acerca de si recibió un pago por el posteo, respondió: “Claro, mis opiniones las cobro”. Explicó: “A mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio y en ese sentido, el negocio no tenía ningún problema”.