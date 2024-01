Qué se sabe de los hijos de Griselda Blanco: el trágico final de una familia atravesada por el narcotrafico

La reciente serie de Netflix puso la historia de Griselda Blanco en el centro de la conversación. Conocida por su participación en el tráfico de drogas en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, la mujer colombiana tuvo varias parejas sentimentales a lo largo de su vida. Sin embargo, sus herederos no lograron esquivar el gran peligro que representaba su madre, y al día de hoy, solo uno de ellos está vivo.

Sofía Vergara y una gran composición en la impactante Griselda que ya se puede ver en Netflix

La vida de Griselda Blanco, envuelta en misterio, fue tema de varios libros que buscan descifrar los aspectos más ocultos de su historia, como "Cocaine Cowgirl: The Outrageous Life and Mysterious Death of Griselda Blanco" (La vaquera de la cocaína: la vida escandalosa y la misteriosa muerte de Griselda Blanco), "La Patrona de Pablo Escobar" y el reciente "My Mother, the Godmother, and the True Story of Michael Corleone Blanco" (Mi madre, la madrina y la verdadera historia de Michael Corleone Blanco).

A los 14 años, Griselda Blanco escapó de la pobreza en Medellín, Colombia, y se dedicó al trabajo sexual. Su primera pareja fue Carlos Trujillo, un falsificador de documentos, con quien tuvo a sus primeros tres hijos: Uber, Dixon y Osvaldo Trujillo. La familia se instaló en Queens, Nueva York, y en 1964, el primer hombre de Blanco murió presuntamente por cirrosis, pero según las investigaciones, ella misma lo habría matado.

Después de la muerte de Trujillo, Griselda sostuvo una relación con Alberto Bravo, pero no tuvieron descendencia. Ya con el apodo de “la viuda negra”, se puso en pareja con Darío Sepúlveda en Miami, ciudad en la que se instaló para asentar su negocio. Con este, tuvo a su cuarto hijo, Michael Corleone, bautizado así por la película favorita de Griselda, El Padrino.

Griselda Blanco: una matriarca buscada por las autoridades internacionales

Aunque logró equilibrar su vida entre la familia y actividades comerciales ilícitas, evitando la atención de la ley en varias ocasiones, eventualmente fue detenida junto a tres de sus hijos. La razón detrás de su arresto: liderar una de las organizaciones de narcotráfico más prominentes.

La realidad es que sus hijos también estuvieron involucrados en el negocio familiar, y al final, nada concluyó como lo habían planeado, ya que perdieron la vida en diferentes enfrentamientos con otros cárteles de drogas.

Dixon, el primogénito de Giselda, fue asesinado poco después de su liberación en 1992, cuando fue apresado al mismo tiempo que su madre. Aunque algunos sostienen que su fallecimiento se debió a causas desconocidas, la serie de Netflix recrea una peculiar escena en la que es atacado en la vía pública.

Uber, también víctima de un presunto ajuste de cuentas, fue asesinado mientras Giselda aún estaba en prisión. De manera similar, Osvaldo "Ozzy" Trujillo perdió la vida al mismo tiempo que su madre cumplía su condena. Según la serie, fue objeto de una violenta agresión en un club nocturno perpetrada por un grupo de sicarios.

Michael Corleone, el hijo menor, tomó la posta para liderar negocios y encabezar una demanda contra Sofía Vergara por los derechos de imagen de su madre. A pesar de los intentos de Griselda de alejar a sus hijos del mundo del crimen, algunos de ellos siguieron sus pasos. La muerte de Griselda en 2012 marcó un quiebre para Michael, quien, aunque fue detenido por drogas a los 33 años, decidió abandonar definitivamente el mundo del crimen.

El cuarto hijo de Giselda Blanco lleva una mención especial en su nombre relacionada con la mafia y es el único sobreviviente de la familia. Mientras vivía en Colombia, resistió a siete intentos de asesinato, según detalló al medio británico MailOnline. Esto lo llevó a trasladarse a los Estados Unidos, donde actualmente reside con su esposa e hijos.

Michael Corleone Blanco, en relación con su madre Griselda Blanco, tiene una presencia destacada en las redes sociales, manteniendo una cuenta pública en Instagram donde comparte material diario sobre su madre y hermanos. Recientemente, lanzó su libro "Godmother, the true life" ("La madrina, la verdadera vida" en español) y ha creado una marca con su nombre que ofrece merchandising con imágenes impresas en camisetas y otros objetos para la venta.

Durante la presentación de su obra el 17 de enero pasado, Michael expresó: "Dicen que todo hombre debería escribir un libro. En su vida, muy agradecido con Dios y su universo, porque en mi universo, puedes llamarme autor", reflexionando sobre Griselda.

JCCL