Claudia Conway tiene 15 años y provocó que Trump perdiera a su asesora estrella

Claudia Conway tiene 15 años y provocó que Donald Trump perdiera a asesora estrella, Kellyane Conway. “Te das cuenta que la vida es injusta, cuando te despertás y ves a tu propia mamá hablando junto a un homófobo y violador”, posteó la adolescente en su cuenta de Twitter. Y ese tuit tenía dos destinatarios: su madre Kellyanne, y el presidente de Estados Unidos.

Y si bien fue el tuit más fuerte, no fue el único que Claudia Conway escribió. "Para empezar, el trabajo de mi mamá me arruinó la vida. Es terrible que a pesar de eso, ella igual siga así después de años de ver sufrir a sus hijos. Egoísta. Damas y caballeros: Sólo lo hace por dinero y por fama,” fue otro de los más duros. Y para que no queden dudas que hará en las próximas elecciones, escribió: “¡¡Recuerden que el voto a un tercer (candidato) es un voto a favor de Trump!! No jueguen con fuego. Debemos sacarlo. Le exige a mis seguidores más jóvenes, si pueden, a VOTAR. Cada voto cuenta”.

Kellyanne Conway fue la primera mujer que condujo una campaña que puso un presidente en EE.UU.

"Te das cuenta que la vida es injusta cuando te despertás y ves a tu propia mamá hablando junto a un homófobo y un violador", tuiteó la hija de la asesora de Trump.

A Twitter, Claudia, la hija de Kellyanne Conway, sumó publicaciones en su cuenta de TikTok -la red más usada por los adolescentes norteamericanos-, y también algunos posteos en Instagram, donde en particular publicó consignas del BlackLivesMatter. Si estas declaraciones públicas de Claudia Conway apuraron la renuncia de la asesora de Trump justo en el lanzamiento de la interna del Partido Republicano no se sabe. Sí que Kellyanne Conway argumentó su decisión de dejar el cargo en su necesidad de pasar más tiempo con sus cuatro hijos: los gemelos Claudia y George IV; Charlotte y Vanessa.

Trump y su asesora estrella en un acto en 2018.

Podría decirse que los Conway atraviesan una feroz “interna familiar”. Por un lado esta Kellyanne, pilar en el estructura comunicacional de Trump; por el otro, su hija Claudia y también su propio marido, el abogado George Conway. De haber acompañado a su mujer en el campaña presidencial y celebrado el triunfo de Trump, George Conway pasó a ser crítico y a integrar el Proyecto Lincoln, un grupo formado por republicanos con un objetivo concreto: que Trump no tenga un segundo mandato.

Kellyanne Conway fue la directora de campaña de Trump en la recta final -por debajo del polémico Steve Bannon-, y se convirtió en la primera mujer en dirigir con éxito una candidatura triunfadora. Tras la asunción se convirtió en consejera principal del presidente y en una de las personas más influyentes del poder. Pero parece que convivir con tan férrea oposición en su propia casa, fue demasiado. Y la exposición pública de esa interna fue más duro aún. Por eso, Kellyanne Conway se alejó del salón oval de la Casa Blanca para ubicarse en el salón familiar de su casa en Washington.

EI / DS