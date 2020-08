Quién es Steve Bannon, el enemigo de Francisco que detuvieron por fraude

Aldo Duzdevich*

La detención de Steve Bannon ha causado conmoción en la política norteamericana, en Europa y en nuestro vecino Brasil. Para el Vaticano será el tradicional “no comments”. Pero los cercanos a Francisco no ocultan cierto alivio por la noticia; sobre todo porque en los últimos meses las usinas de fake news de la “nueva derecha” han multiplicado sus ataques contra el Papa.

Según señaló en un comunicado Audrey Strauss, la fiscal en funciones del distrito sur de Nueva York. Steve Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump, fue detenido este jueves y acusado de defraudar cientos de miles de dólares de donaciones a una campaña para construir el muro en la frontera con México prometido por el presidente de Estados Unidos. Junto a el fueron arrestadas otras tres personas por su papel en un supuesto fraude en torno a la iniciativa "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro", en inglés), que recaudó unos 25 millones de dólares, según las autoridades.

Cuando el 11 de junio pasado publiqué en PERFIL Un enemigo del Papa Francisco desembarca en la Argentina, por lectura de tÍtulo muchos interpretaron que Bannon estaba en nuestro país. Pero, hasta donde es pÚblico, nunca pisó Buenos Aires. Sin embargo, su desembarco vía redes se produjo exitosamente y su política sigue sumando adeptos. En la reciente manifestación del 17A muchos de los carteles enarbolados responden a las usinas ideológicas de Bannon. Por ejemplo en Neuquén un joven enarboló un cartel con la siguiente leyenda: Fase 1. Fusilar Políticos –Fase 2. Fusilar Periodistas- Fase 3. Argentina Potencia. Seguramente el joven del cartel desconoce el nombre de Bannon. Pero sus consignas políticas le han llegado por “memes” y canales de youtube. La campaña de Trump se basó en acusar duramente a las “élites” políticas y a la prensa norteamericana. También figuran en su listado de enemigos,el “globalismo”, el NOM o Estado Profundo, Bill Gates, Soros y últimamente los chinos.

"Steve" Bannon, es un estratega político de la nueva derecha norteamericana. Se desempeñó jefe de campaña de Trump y luego como estratega jefe de la Casa Blanca hasta agosto del 2017. Después de dejar la Casa Blanca, se traslado a Europa para colaborar con varios movimientos políticos europeos de derecha y extrema derecha. Estos incluyen el Frente Nacional de Francia, la Fidesz de Hungría, la Liga del Norte de Italia y VOX de España, entre otros. En Brasil participó como estratega de la campaña electoral de Jair Bolsonaro.

Era principal inversor de la consultora de datos Cambridge Analytica, que accedió a los datos de de 50 millones de usuarios de facebook para influir su voto en favor de Donald Trump y del Brexit en Gran Bretaña. Básicamente es un gran estratega de la comunicación moderna. Ha descubierto el poder de las fake news y las maneja como nadie para influenciar campañas políticas.

Se define así mismo como populista nacionalista, anti elites globalistas, pero defensor del libre mercado. Anti inmigración hispano y musulmana. Anti políticas de género, antiaborto, antiLGBT. Firme defensor de la "guerra económica" con China. Su enemigo virtual preferido es Soros por el apoyo este que brinda a políticas que el llama “marxismo cultural”.

Aunque lo de Trump, Bolsonaro y otros emergentes de la “nueva derecha” aparezcan casi como caricaturescos, no es respuesta despreciar su potencial. Los gobiernos progresistas han hecho mucho hincapié en políticas inclusivas de diferentes minorías y ha sido un gran paso en la democratizacion de derechos. Pero muchos sectores que tradicionalmente votaban a las izquierdas se han sentido excluidos o no representados. Los efectos de la globalización sobre el empleo han dejado miles de trabajadores fuera del sistema, que empiezan a culpar al inmigrante de su padecimiento. La corrupción en la política, la creciente inseguridad, son temas explotados por la “nueva derecha” que se presenta como transgresora y anti establishment.

Argentina su discurso ya desembarcó y tiene una enorme penetración por las redes sociales que los que acostumbramos a informarnos por los diarios y los programas de la tarde, no estamos viendo

En 2017 Bannon se refería a los españoles de VOX : "Ninguno de estos partidos me necesita para ganar. Son muy sofisticados. Yo lo que puedo hacer por ellos es lo que hice por Trump, es decir, contarles simplemente que pueden ganar si mantienen su mensaje". “La política moderna mezclada con las redes sociales y con un mensaje adecuado te lo proporciona". Lo que Trump ha llevado al extremo, es coger temas que sean como polos, como imanes, asuntos que movilizan a grupos distintos de electores". “En el caso de Trump estos temas fueron los migrantes de Latinoamérica, el muro, el derecho a portar armas, la llamada agenda de género, entre otros.”"Luego los ordenan y los ponen en relación entre ellos. Es un poco lo que hemos hecho en Vox: coger como imanes la defensa de la caza, de los toros, de la Semana Santa, de las fuerzas de seguridad. Las nuevas tecnologías y las redes sociales te permiten luego conectar, unir a esa gente movilizada por uno de esos imanes".

En síntesis con Bannon preso o libre. Con Trump reelecto o no, el fenómeno de la “nueva derecha” recorre el mundo y llegó para quedarse.

En Argentina su discurso ya desembarcó y tiene una enorme penetración por las redes sociales que los que acostumbramos a informarnos por los diarios y los programas de la tarde, no estamos viendo.

*Autor de Salvados por Francisco y La Lealtad -Los montoneros que se quedaron con Peron.