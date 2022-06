Adrián Brown: "Nunca levante el teléfono para vestir a nadie"

Adrián Brown es dermatólogo y diseñador de moda. Esta ecléctica combinación obedece a su historia personal. Pasó su infancia admirando a las señoras elegantes en Dolores, su pueblo natal en el centro de la provincia de Buenos Aires. Desde allí y de la mano de su abuela, conoció el mundo de las texturas y la moda.

Realizó su primer diseño para los 15 de su hermana. Cuando terminó la secundaria, optó por entrar a medicina -el diseño no era una carrera universitaria entonces-. En los últimos años de su especialización en dermatología tuvo la oportunidad de estudiar corte y confección y diseño con el maestro Donato Delego y con la diseñadora Elsa Serrano, dos referentes de la moda argentina.

El pasado 6 de junio, Brown brilló con su colección, dentro de la Semana de la Alta Costura, creada por Elina Constantini. Con el Teatro Colón como marco demostró su poder creativo. En tiempos que el diseño argentino está en alza, Adrián Brown se afianza como "uno de los grandes". Sus creaciones son requeridas por celebrities y primeras damas. Fabiola Yáñez y Juliana Awada, llevan sus diseños por el mundo., que pueden variar de un super vestido pleno de color y volumen, a una túnica sutil y etérea. Nada de lo femenino le es ajeno, como tampoco la elegancia, el charme; y los colores que parecían desaparecidos y con Brown vuelven con presencia escenográfica.

Cuando habla de las mujeres que habitaron su infancia me recuerda a Manuel Puig. ¿Se puede contar historias con vestidos?

Las mujeres que habitaron mi infancia fueron muchas, bastaba con salir a la calle, a la plaza o a misa en mi Dolores natal y era cargarme el ojo de mujeres elegantísimas, en la mayoría muy pulcras, con sus pelos perfectos batidos y peinados, delgadas con siluetas diversas pero muy estilizadas y todas de vestidos; tapados de muy buena confección y calidad de textiles, una de las más elegantes para mi era mi abuela materna con su batido canoso azulado y sus trajes, vestidos y perlas: ella misma se sabia elegante y por eso salía a dar honor a ese título. Uno de mis paseos favoritos era acompañarla a la sedería y a lo de su modista. Luego llegó ya más en la adolescencia mi hermana que fue mi gran musa la que me dejó dar los primeros pasos en el diseño.

Participó de la Semana de la Alta Costura con un sensacional desfile en el Teatro Colón, vistió a las primeras damas argentinas, ¿Cuál es su próximo paso profesional?

Mi próximo gran paso no lo sé. Espero que mi camino me sorprenda, en general no tramo nada, siempre la vida me sorprende y siento que todo es próspero, yo no tengo dudas de que será más próspero. Si me gustaría incursionar en el vestuario de una ópera o una revista porteña, con mucha elegancia.

-Cuando uno analiza sus diseños entiende que abarca muchos estilos y colores ¿Qué estilo o tipo de prendas no diseñaría?

-No tengo temas con ninguna prenda. Sí hay cosas que me parecen vulgares pero no está en la prenda en sí misma sino de la manera en que está planteada o sus materiales, o en la persona que las usa.

-Vistió a Fabiola Yañez y Juliana Awada ¿Cambia el estilo según lo ideológico, la dinámica es distinta ?

-Creo que no cambia nada, lo que inspira es el rol y la ocasión en que será usado el vestido, sin importar quien lo porta o su partido político.

-¿Vistió a Cristina Kirchner?

-No vestí a Cristina. Con respecto a todas las personas llámense famosas , primeras damas o mujeres de la política siempre espere ser llamado por ellas, nunca levanté el teléfono para vestir a nadie , espero siempre el llamado porque así entiendo que les gusta lo que hago y eso genera un proceso que no es forzado.

- ¿Cuál sería la mujer icónica de la moda en Argentina?

- La mujer icónica es Kouka Denis -KuKá- la gran modelo; y Mercedes Robirosa otra gran modelo, que hizo bijouterie divina en los años '90.

- Es dermatólogo y diseñador de alta costura ¿Qué se escapa en esta definición?

- Dermatólogo y diseñador son mi hacer, pero lo más importante es mi ser creativo por encima de todo, el ejercicio permanente de crear me pone y me pondrá no se dónde en un futuro. Por eso fluyo. Los títulos encasillan a las personas, ser creativo me permite descubrir quien soy cada día. Por eso prefiero decir no se quien soy no se a donde voy.

-¿Cuál serían sus tips para quien no tiene dinero y quiere verse elegante? ¿Qué cosas si y que cosas no?



-Creo que para ser elegante no hace falta más que creatividad, sosiego y pulcritud.

cp