¿Por qué un mate y un banderín de Peñarol aparecen en 'Alien: Romulus'?

Para un cineasta dedicado a los géneros de ciencia ficción, dirigir una película perteneciente al universo Alien suena a utopía inverosímil. Pero Fede Álvarez está viviendo ese sueño.Hijo del periodista, escritor y profesor uruguayo Luciano Álvarez, Federico es el director de Alien: Romulus para lo que tuvo que encargarse de la historia producida por Ridley Scott y ubicada entre los acontecimientos de la primera y la segunda película de la saga.

Fede Álvarez y Rodo Sayagues, director y coguionista de'Alien:Romulus', en el estreno en Los Ángeles,

“Hay un momento en donde el miedo no sirve para nada, es el pero enemigo de la creatividad”, dijo Alvarez a CNN. Cuando uno filma o escribe, no puede estar preguntándose “¿en qué me metí?. De hecho (James) Cameron me dijo algo similar. Tuve la suerte de que me prestara algo de su tiempo durante el proceso de escritura, y me contó que cuando filmó Alien, él se dijo: ‘Cuando me dieron la oportunidad, yo la tomé para hacerla mejor que ese señor; le voy a mostrar a Ridley Scott cómo se hace esta película’”.

Sigourney Weaver, sin diuda, la imagen de la saga Alien.

Desafío. Fede Álvarez, de hoy 46 años, llamó la atención de Hollywood cuando en 2009, se hizo viral Ataque de pánico, un corto sobre una invasión extraterrestre en Montevideo. Luego vinieron la remake del film de culto Evil Dead (2013), y la taquillera No respires (2016), en la que apostó por efectos especiales producidos físicamente y menos imágenes generadas por computadora u otras técnicas de posproducción. En Alien : Romulus –que se acaba de estrenar en Los Ángeles–,revisita el estilo visual de Alien: el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott, y de Aliens (1986), la secuela de James Cameron. Para Álvarez, ambas películas son basales para el cine y para él.

Spike Fearn, Aileen Wu, Fede Álvarez, Ridley Scott, Isabela Merced y Archie Renaux.

En un reportaje con la revista GQ, Álvarez dijo que “Rodo Sayagues (también uruguayo y coguionista de Alien), nos imaginamos desde el principio una historia que no podía situarse antes de la primera película, ni tampoco años después. Personalmente, quería recuperar la estética de las primeras películas, y que desde la primera imagen, pudieras sentir que estabas en una película de Alien, aunque no saliese ni una sola criatura en la pantalla”. En su Alien...Álvarez puso un banderín de Peñarol, el club uruguayo de fútbol del que es hincha, y se ve un mate, Según él, fue “un descuido durante el rodaje que quedó para la posteridad”. Álvarez recibió dos premios en el festival Buenos Aires Rojo Sangre con su cortometraje El cojonudo, además del premio Saturn.