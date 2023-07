Cinco años después de su muerte, todavía no se cumplió la última voluntad de Aretha Franklin. Y es que los hijos de la superestrella de la música están enfrentados en una batalla judicial para determinar cuál de los dos testamentos escritos a mano que dejó la cantante estadounidense, incluido uno que se encuentra en los cojines de un sofá, tiene la palabra definitiva sobre el destino de su herencia.

La "Reina del Soul", conocida por éxitos como "Respect" (1967) o "I Say a Little Prayer" (1968), no dejó un testamento formal a pesar de sus problemas de salud. Actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John contra el Sida en Nueva York y su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017, y murió a los 76 años en 2018 después de ser diagnosticada de cáncer de páncreas.

La herencia de Aretha Franklin se calcula US$ 4,1 millones, en su mayoría en efectivo y bienes raíces, aunque las obras creativas y la propiedad intelectual se subvaluaron con solo una cifra nominal de US$ 1. Desde 2020, el patrimonio pagó al menos US$ 8.1 millones al Servicio de Impuestos Internos estadounidense.

La herencia debe dividirse entre los cuatro hijos de la estrella estadounidense, pero la existencia de dos testamentos enfrenta ahora a uno de ellos, Ted White II, de 59 años, con sus hermanos Kecalf Franklin (53) y Edward Franklin (66). El primero cree que los documentos fechados en 2010 deberían controlar principalmente el patrimonio, mientras que los otros dos están a favor de un documento de 2014.

Qué dicen los dos testamentos de Aretha Franklin

A lo largo de su extensa carrera, Franklin acumuló 18 premios Grammy, incluido uno a la carrera artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose," (1998), y en 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La muerte de Aretha, que en 2009 cantó en la investidura presidencial de Barack Obama, emocionó a sus fans y su cuerpo fue transportado en un coche fúnebre Cadillac de 1940 a un museo de Detroit, donde fue aclamada por miles de dolientes. Inmediatamente se supo que la cantante había muerto sin testamento, lo que significaba que sus cuatro hijos probablemente compartirían activos por valor de millones, incluidos bienes raíces en los suburbios de Detroit, pieles, vestidos, joyas y futuras regalías de sus obras.

Una sobrina, Sabrina Owens, aceptó ser representante personal o albacea para pacificar al clan Franklin, pero renunció en 2020. Solo unos meses después de la muerte, los familiares encontraron en la finca de Artetha un testamento escrito a mano con fecha de 2010 en un mueble y otro testamento escrito a mano, con fecha de 2014, dentro de un cuaderno debajo de cojines. Aunque hay diferencias entre los documentos, los dos indican que los hijos compartirían los ingresos de la música y los derechos de autor.

El testamento de 2010 menciona a White y Owens como co-albaceas y dice que Kecalf y Edward Franklin "deben tomar clases de negocios y obtener un certificado o un título" para beneficiarse del patrimonio. Pero el testamento de 2014 tacha el nombre de White como albacea y menciona a Kecalf Franklin en su lugar. Además, Kecalf Franklin y sus nietos debían quedarse con la casa de Bloomfield Hills, que estaba valuada en 1.1 millones de dólares en 2018.

En los dos documentos, Aretha Franklin instruyó a sus hijos para que cuidaran de su hermano mayor Clarence (que vive en una residencia psiquiátrica especial tras ser diagnosticado de una enfermedad mental) y "supervisaran sus necesidades". También escribió que sus vestidos podrían subastarse o ir al Instituto Smithsoniano de Washington.

“Dos testamentos contradictorios no pueden ser admitidos a prueba. En tales casos, el testamento más reciente revoca el testamento anterior”, explicó Charles McKelvie, abogado de Kecalf Franklin. Pero el abogado de White, Kurt Olson, dijo que el testamento de 2010 fue certificado por escribanos y firmado, mientras que la última versión "es simplemente un borrador". "Si este documento tuviera la intención de ser un testamento, habría habido más cuidado que ponerlo en un cuaderno de espiral debajo de un sofá", dijo.

