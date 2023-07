'Achi Miller' quiere reinar en Hollywood: el príncipe griego que debutó en una película de Jennifer Lawrence

Grace Kelly fue la primera actriz de Hollywood que pasó a ser princesa y parte de la realeza europea: pero ahora hay un miembro de la realeza que está haciendo el camino a la inversa. Se trata del príncipe Achileas Andreas de Grecia, que con el seudónimo de “Achi Miller” está dando sus primeros pasos en la pantalla grande en una nueva película de Jennifer Lawrence.

Nieto de Constantino II, último rey de Grecia, sobrino del rey Felipe VI de España y de la reina de Dinamarca, Achileas Andreas tiene un extenso linaje y mucha historia a sus espaldas. Pero a sus 22 años y como miembro de una familia real que no reina, busca forjar su propia carrera artística y consiguió ser una celebridad de Instagram, con casi medio millón de seguidores.

Bajo el nombre artístico de Achi Miller (el apellido de su madre), Achileas Andreas consiguió tiene un pequeño papel en la película “No Hard Feelings”, que ya fue estrenada en los cines del mundo y es protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence. "Orgulloso de desempeñar un pequeño papel (mi primera aparición) en algo tan especial", escribió en las redes acompañando una foto en la que aparece junto al cartel de la cinta.

En su escena en la que participa, este príncipe de orígenes greco-daneses pero de abuelos estadounidenses y nacido en Nueva York mantiene un altercado con Jennifer Lawrence (en su papel de Maddie), quien luego lo insulta. Como respuesta, el príncipe (que no tiene un nombre en la película y solo es presentado como “teen”, adolescente) la graba con su teléfono para denunciar su acoso.

Quién es Achi Miller, el príncipe Achileas Andreas de Grecia

Achileas-Andreas es el tercer hijo de Pablo, el último príncipe heredero de Grecia. Su madre, Marie-Chantal Miller, es una exitosa empresaria de la moda y heredera de una inmensa fortuna estadounidense. El abuelo de Achileas, el rey Constantino II, ascendió al trono de Grecia en 1964 pero su reinado cayó en 1967, año en que la familia real tuvo que partir al exilio. En 1973, un referéndum abolió la monarquía y convirtió a Grecia en República.

El príncipe Pablo pasó gran parte de su vida adulta en los Estados Unidos, donde conoció a Marie-Chantal en 1992. Se casaron en 1995 en Londres y cuatro de sus cinco hijos, incluido Achileas-Andreas, nacieron en los Estados Unidos. La familia vive desde entonces entre Connecticut, California y Nueva York. A principios de año, viajaron a Grecia para el funeral del rey Constantino, que fue enterrado cerca de Atenas.

La exiliada familia real griega se vio obligada a trabajar en el ámbito privado, y lo hizo con notable éxito. El príncipe Pablo es miembro gerente de un fondo de cobertura, Ortelius Ventures & Ortelius Capital Partners, mientras Marie-Chantal es propietaria de una empresa de ropa infantil de lujo.

El abuelo materno de Achileas, es el magnate minorista estadounidense Robert Miller, dueño de una fortuna calculada por Forbes en unos 2.000 millones de dólares. Hizo su fortuna al cofundar Duty Free Shops en 1960 y desde 1997 es copropietario del conglomerado de moda LVMH.

El príncipe Achileas Andreas es actualmente estudiante en la Universidad de Nueva York . Nació en la ciudad de Nueva York, pero entre su niñez y sus años universitarios vivió y estudió en Londres. “Actuar siempre fue una gran pasión para mí”, dijo Achilleas Andreas. “Cuando era niño, recuerdo que siempre veía películas y programas de televisión y pensaba: 'Esto es lo que quiero hacer: ser actor'”.

El joven sigue los pasos de su tía, la princesa Teodora (hija menor de Constantino II), que se dedica a la actuación y es reconocida por su papel en la serie The Bold and the Beautiful, de la cadena CBS. Actualmente, Achileas Andreas está planeando mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la actuación y tiene una relación con Isabella Massenet, una modelo, DJ e hija de Natalie Massenet, la fundadora de la marca de moda de lujo “Net-a-Porter”.

