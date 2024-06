El marido rapero de Rihanna debutó como diseñador en París

Como Rihanna, su marido también encontró en la moda, un espacio más para expresarse de manera artística. Sin perder de vista que también es un negocio. A la cantante, esa incursión en la moda con su marca Fenty, le redituó económicamente y aunque terminó vendiendo el control de la misma a un conglomerado de firmas de lujo, un porcentaje importante de su fortuna de mil cuatrocientos millones de dólares, se deben a Fenty.

París 2024. Rihanna y A$AP Rocky, anfitriones del desfile 'American Sabotage'.



En el caso de A$AP Rocky, su fortuna tiene varios ceros menos pero el objetivo financiero va en similar camino al de Rihanna. En la Semana de la Moda de París, el rapero norteamericano presentó American Sabotage, con un “desfile secreto”. Esa cualidad –la de ser secreto– era la calificación que daban en los días previos a su realización, la prensa mundial que cubre los desfiles de París. A eso se sumaba la información que ciertos personajes daban respecto de que la colección de A$AP Rocky combinaría el arte con el activismo para así desafiar el status quo.

Rihanna y A$AP Rocky tiene dos hijos: RZA y Riot Rose.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



El marketing de la rebeldía y la transgresión en la moda no es nuevo, y en un punto quizá es más “desafiante” –por decirlo de algún modo–, que una marca de lujo como Balenciaga haya presentado hace un año una bolsa de supermercado tradicional y común pero que con el logo de esa firma, se venda en una cifra que solo un fashion victim pagaría para calmar su adicción.

Semana de la Moda, París 2024. Una modelo de American Sabotage.

La puesta en escena del “desafío al status quo” del marido de Rihanna tuvo como escenario Hôtel de Maisons, una casa señorial francesa del 1700 que conserva el espíritu señorial y barroco de entonces. Al ingresar, ese “decorado” no se musicalizó con música barroca o clásica sin con rap y además cortes inéditas de Don’t be dumb (No seas idiota), próximo álbum de A$AP Rocky. Además, había posters que simulaban noticias periodísticas cuyos titulares decían cosas como: “Todos los estadounidenses han aceptado estar más que felices de estar enojados”. O también “Subite los pantalones, nadie quiere ver tu ropa interior”. Mientras los invitados esperan, en la cabina del DJ se muestran pistas inéditas del tan esperado próximo álbum del rapero, Don’t Be Dumb. El ingreso de Rihanna y con A$AP Rocky fue muy siglo XXI, rodeado de guardaespaldas.

A escena. Por supuesto, había expectativa y ambos son una pareja que transmiten una energía festiva. Comenzado el desfile, las propuestas estéticas sumada a las frases estampadas en algunas prendas, daban cuenta de la intención de A$AP Rocky de aportar un mensaje además de prendas que se inspiraron en las que usan ciertas tribus urbanas que con el logo AWGE (el nombre de agencia creativa que fundó el music), y su precio, no hacen de las mismas objetos de consumo masivo. Una remera simple supera los sesenta dólares y un jean básico cien veces más esa cifra.

París 2024. Desfile de American Sabotage, la colección de A$AP Rocky.



Un par de días antes de esta presentación A$AP Rocky habló de American Sabotage con la revista GQ. “Traté de resumir todas mis experiencias de vida , todo lo que aprendí, todo lo que experimenté sobre los problemas sociales y el clima político de Estados Unidos”, dijo el rapero en referencia a su propuesta. “Creo que la moda es para expresar lo que uno siente. Cada gran director creativo, diseñador y artista siempre tiene ese delicado equilibrio entre conceptualización y expresión”.

Dont be dumb, asi se llama el disco que lanzará A$ASP Rocky.

Manifiesto. A$ASP Rocky describió como “expresionismo del gueto” a su colección.. “El estilo, el comportamiento, la arrogancia y el dinamismo de la ropa urbana, toma mucho del expresionismo del gueto sea este el hip hop, el rap...”, dice. “Lo que ven en la pasarela soy yo: un niño que creció en un entorno urbano, en la tragedia, la pobreza, y como muchos, soy víctima de eso. La diferencia es que hoy, en lugar de ser muy serio, propongo diversión, una sátira política”