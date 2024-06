"Soy como un outsider de Hollywood", dice Kevin Costner

"Soy como un outsider de Hollywood y no sé exactamente por qué”, dijo a la prensa Kevin Costner y provocó cierta sorpresa que él intuyó y por eso explicó por qué lo decía. “Y esto es así, quizá, porque no quiero que la gente manipule la historia que quiero contar y me pongo firme cuando quieren hacerlo”.

Hacía veinte años que Kevin Costner no dirigía una película.

En Los Ángeles, el actor asistió custodiado por sus cinco hijos: Hayes, Cayden, Grace, Annie, y Joe Costner, al preestreno de su película Horizon, una saga americana (capítulo uno). “Este proyecto ha sido un viaje como fue la película misma. Me decían: ‘Nadie hace ni dos películas, Kevin, ¿por qué hacés cuatro?’”, dijo el actor a AFP.

El estreno en Los Ángeles, Costner fue custodiado por sus hijos.

Horizon... es un guión que el propio Costner escribió en 1988. El proyecto fue rechazado por los estudios de Hollywood por lo que el actor, hipotecó su propiedad y decidió filmar cuatro películas épicas sobre la conquista del oeste de Estados Unidos en el siglo XIX. “Hubo un momento en que decidí concretar yo mismo este proyecto, hipotequé una propiedad y reuní el dinero”, dijo Costner. Este sueño fílmico le costó US$ 38 millones propios, a lo que hay que sumar lo que pusieron dos inversionistas más.

Cannes 2024. En ese festival, Kevin Costner presentó Horizon, una saga americana.

La saga completa costaría unos cien millones.Como Coppola. Horizon, una saga americana es el primer trabajo de Costner como director en veinte años. La prémiere fue en el reciente Festival de Cannes donde, además, él recibió una medalla oficial por su contribución a la cultura. “Soñé con venir aquí y traer mi propia película; estoy muy contento de que Cannes haya mantenido sus tradiciones y de que tengo la oportunidad de ser parte de ello”, dijo.

Uno de los hijos de Kevin Costner debutó como actor.

El estreno comercial fue ayer viernes (en Estados Unidos), y la segunda entrega de dicha saga se presentará en agosto próximo. En cuanto a la tercera, todavía no se inició el rodaje. Como sucedió este año con Francis Ford Coppola quien también invirtió su dinero en su película Megalopolis, a Costner también le preguntaron si no teme haber perdido dinero con Horizon. “¿Cuál es el miedo? Si me quitan lo que hipotequé, todavía tengo mi película, tengo mi integridad”, dijo Costner.