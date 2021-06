Britney Spears: "No me dejan quitarme el DIU porque no quieren que tenga más hijos"

Britney Spears habló por primera vez ante el tribunal que decidirá si su padre continúa o no con rol de "guardián legal" que tiene hace 13 años. Antes la jueza, la cantante aseguró que “solo quiere recuperar su vida” y reveló detalles sobre el control constante que ejerce su familia sobre ella.

A través de una videollamada y luego de pedirlo en reiteradas ocasiones, Britney Spears contó a la jueza cómo la controla su padre James. “No me dejan sacarme el DIU porque no quieren que tenga hijos”, dijo la artista. Y agregó al respecto: “Merezco tener una vida y hacer lo que quiera hacer. Trabajé mucho para eso”.

Fuera de la corte, cientos de fans se reunieron para apoyar a Britney Spears y sus declaraciones causaron llanto y mucha tristeza. “No me dejan ver a mis amigos. No me dejan casarme con mi novio (el ex atleta Sam Aghari) y le avisan a los fotógrafos dónde hago terapia para que me saquen fotos llorando”, aseguró la cantante.

Además, Spears contó que su familia vive en base al dinero que ella genera y que la obligan a realizar giras y conciertos aunque ella no quiera. “El tour del 2018 lo hice bajo amenazas. Me forzaban a ensayar y si hacía algo que no les gustaba me denunciaban con mi médico diciendo que no tomaba mis medicamentos”, indicó en su declaración ante el tribunal.

Britney Spears quiere desprenderse de su padre y recuperar su libertad

A Britney Spears se la notó muy nerviosa durante su presentación. En un momento, hasta le pidieron que hable más despacio porque no llegaban a entender todo lo que decía. De todas formas, pudo finalizar su discurso y reiteró el pedido para que su padre deje de ser su “guardián legal”.

Britney Spears y su situación legal

En 2008, cuando Britney Spears sufrió un colapso físico y mental por distintas adicciones, su padre James pidió que le dieran el poder de decidir sobre las acciones de su hija. Como la vida de la cantante corría peligro, le concedieron esa posibilidad y desde entonces James Spears se encarga de decidir por su hija.

Hasta el 2016, no existieron inconvenientes públicos al respecto pero ese año la propia Britney indicó que no quería que su padre continuara con ese rol. “Dijo que el vínculo se volvió opresor y que no quería que siguieran abusando de ella”, reveló el investigador que llevaba adelante el caso.

La abogada de su padre señaló que nada de eso era cierto y que bajo la tutela de su padre Britney había ganado U$S 60 millones de dólares. “Su salud mejoró gracias al trabajo de mi cliente. Pero esto debe seguir, ella no puede hacerse cargo de su vida”, comentó la representante de James Spears.

Desde entonces, la familia se ve inmersa en una investigación judicial que dio paso al movimiento #LiberenABritney. Miles de fans aseguran que el padre de la cantante se aprovecha de ella, le roba dinero y que no le importa su bienestar.

¿Qué ocurrirá con Britney Spears?

Durante los últimos meses el conflicto legal de Britney Spears con su padre escaló hasta los estratos más altos de la justicia en Los Ángeles, California. En la audiencia que se realizó hoy, la artista no solo contó cómo la tratan sino que pidió cambiar de abogado. Y es que el abogado que tiene ahora fue puesto por su padre, ya que ella no puede tomar decisiones por sí sola.

El representante judicial de Britney aseguró que si la jueza cree que él no defiende a la artista de forma correcta, dejará de trabajar con ella. Mientras tanto, James Spears indicó en un comunicado escrito que “lamenta que su hija esté sufriendo y que la extraña mucho”.

La audiencia no podía ser transmitida en vivo pero la jueza descubrió que varias personas lo estaban haciendo y decidió suspenderla. Por el momento, no hay más avances legales aunque las declaraciones de Britney generaron conmoción y dejaron en claro que ella prefiere que su padre deje de ser su “guardián legal”.

AJ / DS