Con sus veladas de boxeo y música, Ibai es el streamer que devino empresario

Lo que Ibai Llanos Garatea, conocido simplemente como Ibai, viene generando a nivel mundial con sus eventos masivos es algo inédito. Y esa huella que viene dejando tras de sí, se materializa, como es de esperar, en sus números de Twitch, la plataforma en la que despliega su trabajo.

Luego de la Velada del año 3, su número de suscriptores ascendió a más de ciento treinta y un mil, colocándolo en el segundo lugar del podio mundial de la mencionada plataforma; solamente por detrás de los doscientos cinco mil suscriptores de Iron Mouse –portorriqueña–, y por delante del norteamericano Kai Cenat, quien completa el podio con más de setenta y cinco mil suscriptores. Hoy puede decirse que “la Velada” que organiza Ibai es el evento más importante del mundo del streaming.

En el podio. El primero de estos eventos masivos, Ibai lo realizó en 2021, y contó solamente con tres combates de boxeo. En aquella oportunidad, la media de espectadores fue de un millón, y llegó a un pico máximo de 1,5 millones de espectadores en Twitch. Esa cifra sorprendió a propios y extraños, cosa que llevó a Ibai a redoblar la apuesta en la segunda Velada.

Además de las clásicas peleas, actuó Duki –el rey de la música urbana argentina–, algo que le dio valor artístico adicional al evento que venía ascendiendo como un espectáculo sin precedentes. Pero el impacto de la tercera edición –que se realizó hace una semana– superó las cifras de las dos anteriores.

Redituable. Este streamer vasco de 28 años reunió en una sola noche a algunos de los youtubers y streamers más importantes de América Latina y de España en un ring de boxeo, armado en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, en donde acudieron de manera presencial sesenta y cinco mil espectadores.

Eso es obviamente una pequeña fracción de los tres millones cuatrocientos mil espectadores que sintonizaron en simultáneo la Velada 3, lo que constituye todo un récord. Las entradas costaban entre diez y treinta euros, y además, se vendieron unas pocas a cien euros; más las vip, a quinientos euros. Además de los combates, actuaron María Becerra, Feid, Quevedo, Rosario Flores, Ozuna y Estopa.

A cargo de la organización del megaevento estuvo Kosmo, empresa de Gerard Piqué, íntimo amigo y en algunas acciones, socio del streamer español. Pero no fue solamente con las entradas que se recaudó dinero. Ibai tiene un arreglo especial con Twitch: obtiene el ochenta por ciento de las ganancias que se generan en su canal, algo que pocos streamers internacionales consiguieron negociar. Cada suscripción tiene un costo de 3,99 euros. Y durante la Velada 3 se unieron a su comunidad sesenta y siete mil suscriptores, en tan solo ocho horas. Es decir que solo con eso, acumuló 268 mil euros. A estos números habría que sumarle, por supuesto, la inversión hecha por los patrocinadores, cuya cifra –por ahora– se desconoce. Por cierto, Ibai siempre fue transparente con sus números. Sin tapujos, en más de una oportunidad, ha hablado del tema de cuánto recauda. Aunque la más recordada es cuando lo hizo sin querer.

Cierta vez, estaba organizando una colecta de dinero para los habitantes de La Palma (España), que habían sido afectados por la erupción de un volcán. Quiso chequear entonces cómo venían los números y sin querer mostró su recaudación personal del mes. “¿Esto es lo que he generado? ¿En todo el mes? Me da igual que enseñe esto”, dijo, mientras entendía que los números ya se habían hecho públicos y alcanzaban los 145.800 dólares. “Ahora se gana bastante menos que antes. Este mes me sale 106 mil dólares y el mes pasado 140 mil. La gente puede hacer un cálculo”, ironizó, entendiendo que hablaba desde un lugar privilegiado.

Estilo relajado. El ascenso de este comunicador que genera empatía con su desfachatez y su humor, que oscila entre la frontalidad y una manera risueña y jocosa de reaccionar a aquello que lo apasiona, fue ciertamente meteórico. Pero sus fans –en Argentina tiene un montón–, lo acompañaron paso a paso, asistiendo a un crecimiento escalonado, producto de su constancia y su visión para la innovación.

Pero esa visión del negocio que a veces se presenta estrafalaria en Ibai, pareciera darle siempre buenos resultados. Un 21 de agosto de 2021 compartió en su Twi-tter un video de dos jóvenes que jugaban un partido de globos, cuya regla parecía ser evitar que el globo tocara el piso, y logró una cifra inusual de personas que se pusieron a seguir ese mismo video. Luego propuso comprar los derechos de ese juego y organizar un mundial. Increíblemente, Gerard Piqué, uno de los defensores más importantes de la historia del fútbol, se subió a esa idea. El 26 de septiembre de 2021, comunicaron que se realizaría el “Balloon World Cup”, que finalmente se llevó a cabo el 14 de octubre de ese año. El evento fue un éxito, y también nacía una fructífera asociación, ya que Ibai acompañaría activamente a Piqué en su proyecto de la King’s League, liga de fútbol 7 con sede en Barcelona, que se propone ofrecer una alternativa más lúdica del fútbol profesional.

Upgrade. El lugar que ocupa Ibai es un vórtice entre la comunicación contemporánea y el entretenimiento. Sus contrapuntos con periodistas “tradicionales” que lo han cuestionado suelen dejarlo en posición de ventaja. Porque Ibai divierte a anónimos y a famosos, que suelen mostrarse honrados de acompañarlo. Tal es el caso de Ronaldinho, Paulo Dybala, Sergio Agüero o Sergio Ramos, o músicos como Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Duki, Nicki Nicole, o Bizarrap.

Si se proyectaran números en consonancia con lo que se viene observando, la Velada 4 debería presentar números más impresionantes. Pero habrá que esperar el rumbo que adopte este streamer devenido empresario.