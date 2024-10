Cuál el particular vehículo que usa el príncipe Guillermo para visitar a su padre en el castillo de Windsor

El año pasado se reveló que el príncipe Guillermo había adquirido un monopatín eléctrico para moverse por los extensos terrenos de Windsor, pero no fue hasta esta semana que se le vio utilizando este peculiar medio de transporte.

En un video que rápidamente se volvió viral en las redes, se ve al heredero al trono británico con gafas de sol y un suéter azul, recorriendo a gran velocidad en su monopatín la distancia entre Adelaide Cottage, su residencia familiar, y el castillo de Windsor, donde se dirigía para reunirse con el rey Carlos III.

Según reporta el Daily Mail, las imágenes fueron capturadas ayer, un día en el que tanto el príncipe de Gales como su padre, al igual que el resto de los británicos, estaban atentos a los resultados de las elecciones generales.

Aunque Guillermo es conocido por su afición al motor y las motocicletas, su creciente compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, áreas en las que es un defensor activo a través del Premio Earthshot, podría haber influido en su elección de este vehículo eléctrico como una forma de transporte más sostenible, ayudando así a reducir su huella de carbono. Esta medida, además, está en línea con otros cambios ecológicos que el rey Carlos III ha implementado en la corte real.

La prensa británica también aclara que, aunque los monopatines eléctricos están prohibidos en vías públicas en el Reino Unido, su uso es legal en recintos privados, lo que explica por qué el príncipe de Gales puede desplazarse en uno dentro de los terrenos que rodean el castillo de Windsor.

Hace unas semanas, la Princesa de Gales, Kate Middleton, compartió una emotiva actualización sobre su estado de salud, anunciando que había terminado su tratamiento de quimioterapia tras más de seis meses luchando contra el cáncer. En un conmovedor video, Kate mostró un día de campo lleno de risas junto a sus hijos, sus padres y su esposo, el Príncipe Guillermo. Con una voz en off, la Princesa relataba lo difícil que había sido el proceso para toda la familia, aunque mencionaba que, pese a necesitar mucho reposo, finalmente comenzaba a vislumbrar la luz al final del túnel.

Hasta ahora, el Príncipe Guillermo no había hablado públicamente sobre la salud de su esposa, lo que generaba mucha expectativa en su reciente visita a Gales del Sur, específicamente en Llanelli. El evento estuvo rodeado de una gran cantidad de periodistas, y aunque existe un acuerdo tácito entre la prensa y la familia real para no hacer preguntas en eventos públicos, los residentes locales no pudieron resistirse a indagar sobre el estado de Kate. “Está mejor, muchas gracias”, respondió Guillermo de manera cordial cuando le preguntaron por su esposa.

Durante el recorrido, el Príncipe se mostró especialmente receptivo ante las muestras de apoyo hacia Kate, recogiendo tarjetas de buenos deseos que le entregaban los asistentes. Con gratitud, Guillermo prometió hacer llegar esos mensajes a su esposa, un gesto que reflejaba la solidaridad y el cariño que el público le ha brindado durante su proceso de recuperación.

Uno de los momentos más emotivos de la visita fue cuando una mujer de 74 años le pidió a Guillermo que transmitiera sus mejores deseos a la Princesa. Con una mezcla de cautela y esperanza, el Príncipe respondió: "Son buenas noticias, pero aún queda un largo camino por recorrer".

Este gesto de cercanía por parte de Guillermo fue ampliamente valorado, especialmente en un contexto tan sensible para la familia real.

