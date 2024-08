Se filtró el acuerdo secreto que los Reyes Carlos y Camilla le obligaron a firmar a Príncipe Guillermo

Antes de que el príncipe Harry comenzara a lanzar críticas desde California contra la familia Windsor, el rey Carlos III sentía mucho más afecto por él que por su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Esta es una de las sorprendentes revelaciones de la nueva biografía sobre Kate Middleton, titulada 'Catherine, The Princess of Wales, The Biography', escrita por el periodista Robert Jobson. Aunque el libro se publicará el próximo 1 de agosto, varios capítulos fueron divulgados por el 'Daily Mail'.

Jobson detalla, por ejemplo, cómo, a pesar de la actual guerra fría entre el duque de Sussex y su padre, el monarca y su primogénito están más unidos que nunca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Kate Middleton para mantener una relación cercana, ocasionalmente surgen tensiones entre ellos.

"La relación del rey con sus dos hijos ha sido complicada a lo largo de los años. Incluso ahora que está en el trono, pueden surgir diferencias de opinión y fricciones con el príncipe de Gales. Por supuesto, se quieren, pero a veces chocan y hay que tratar a Guillermo con guantes de seda", se lee en el libro, según el testimonio de un trabajador anónimo del palacio de Buckingham.

Uno de los temas más conflictivos entre padre e hijo es la afición de Guillermo por volar en helicóptero con su familia, algo que preocupaba a la fallecida reina Isabel II. Ella intentó, sin éxito, persuadir a su nieto para que abandonara esta práctica, argumentando que podría poner en peligro el futuro de la monarquía e incluso llevar la corona a Harry y Meghan en caso de una tragedia.

Las preocupaciones de Isabel II estaban justificadas por un trágico accidente de helicóptero en la flota real el 7 de diciembre de 1967, que cobró la vida de sus cuatro tripulantes. Después de ese día, la reina dejó de volar en ese tipo de aeronave y siempre temió por la seguridad de su familia.

"Guillermo había disgustado a la reina al ignorar su petición de dejar de volar en helicóptero con su familia los 185 kilómetros que separan el palacio de Kensington de Anmer Hall, su hogar en Norfolk", escribe Jobson en su nuevo libro.

Incluso hoy, el príncipe de Gales, conocido por su terquedad, se enfrenta a su padre en este tema y se niega a seguir sus consejos para preservar la línea de sucesión. Durante las vacaciones escolares, no es raro que Guillermo siga volando con su familia a la costa de Norfolk.

Aunque Carlos III reconoce que su hijo es un "excelente piloto", el riesgo cero no existe. Consciente de su propia mortalidad, especialmente después de ser diagnosticado con cáncer, Carlos insistió en que Guillermo firmara un documento oficial reconociendo los riesgos y asumiendo toda la responsabilidad de sus actos. Jobson añade que, en caso de un accidente, las consecuencias para el trono serían indescriptibles, mencionando la perspectiva de un reinado de Harry y Meghan.

