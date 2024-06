La boda de los US$ 13.000 millones: el joven más rico del Reino Unido se casa ante 400 invitados VIP

El duque de Westminster, el terrateniente más rico del Reino Unido menor de 40 años, se casará esta semana con su novia en la que sin duda la "boda del año" 2024. A la ceremonia, en la ciudad de Chester está invitado el príncipe Guillermo, heredero del trono británico, aunque se retiró la invitación al príncipe Harry, enemistado con la familia real.

Hugh "Hughie" Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, de 33 años, se casará el próximo viernes 7 de junio con con la ejecutiva de la firma de alimentos gourmet Olivia Henson. La ceremonia, que la prensa británica llama "the high society wedding of the year", reunirá a más de 400 invitados en la Catedral de Chester, a unos 290 kms de Londres.

Con una riqueza calculada en casi 13.000 millones de dólares, en mayo fue nombrado la persona más rica del Reino Unido menor de 40 años por segundo año consecutivo en la lista de millonarios del diario The Times. Posee de esta forma, más dinero que el propio rey británico, Carlos III, cuya fortuna se calcula en 780 millones de dólares.

La boda, que reunirá a una enorme cantidad de invitados VIP, de la realeza y la nobleza, comenzarán con los cierres de calles de la ciudad y la instalación de 100.000 flores, pagada por el novio. Cuando la hermana del duque se casó en 2004, más de 4.000 personas "alquilaron balcones" y salieron a las calles para ver esa boda casi de la realeza.

Esta vez, el rey Carlos III y la princesa de Gales, ambos bajo tratamiento por cáncer, no asistirán, pero si estarán presentes el príncipe Guillermo y su hijo, Jorge. Pero a los invitados se les pidió que no lleven regalos porque el duque más rico del país probablemente no necesite nada para su casa.

Más de 100 agentes de policía serán desplegados por la ciudad para garantizar la seguridad el día de la boda y la catedral elegida tiene una larga relación con la familia Westminster. Después, habrá una recepción para todos en la vasta finca de 45.500 hectáreas en Eaton Hall, un castillo de estilo francés.

Según informó la prensa británica, el Príncipe de Gales, uno de los amigos más cercanos del duque de Westminster, desempeñará un papel clave en las nupcias, probablemente actuando como ujier cuando los invitados de la alta sociedad ingresen a la Catedral de Chester antes de la ceremonia.

El duque de Westminster, uno de los terratenientes más ricos del Reino Unido

Hugh Grosvenor, nacido en 1991 en Londres, es el tercero de cuatro hijos del fallecido Gerald Grosvenor, sexto duque de Westminster, un buen amigo del rey Carlos III. Tiene tres hermanas -Lady Tamara, Lady Edwina y Lady Viola- y todos fueron a una escuela primaria pública y luego estudiaron en la escuela privada Mostyn House School en Cheshire.

El heredero del ducado (su título era Conde Grosvenor) , que estudió gestión rural de la Universidad de Newcastle como preparación para la gestión de las tierras familiares, fue noticia cuando se revelaron los detalles de la deslumbrante fiesta de su cumpleaños 21, que supuestamente costó 7 millones de dólares y tuvo 800 invitados.

Un año después, el príncipe Guillermo le pidió a Hugh que fuera padrino de su primer hijo, el príncipe Jorge. El noble asistió al bautizo del bebé real en el Palacio de St James en Londres. Seis años más tarde, Hugh Grosvenor fue elegido padrino del primer hijo de Harry y Meghan, el príncipe Archie, que fue bautizado en julio de 2019.

El conde Grosvenor tenía 25 años cuando pasó a ser el séptimo duque, al morir su padre de un ataque cardíaco en 2016, heredando además del título numerosas propiedades inmobiliarias que lo convirtieron en uno de los terratenientes más ricos del Reino Unido. Dijo que está dispuesto a utilizar su riqueza y su rango para apoyar problemáticas sociales.

Los Grosvenor también tienen inmensas propiedades como la mansión Eaton Hall y Abbeystead Estate, así como residencias en Escocia y España. Algunos de los edificios más destacados del grupo incluyen el centro comercial Liverpool One, una torre residencial en Tokio, una gran parte de Silicon Valley en California y la isla Annacis, cerca de Vancouver.

También se convirtió en el director de “The Grosvenor Group”, dueña de vastas áreas de Londres, así como terrenos y más de 1.500 edificios en todo el mundo. En Londres, el grupo posee Park Lane, la mitad de Mayfair y 120 hectáreas en el barrio de Belgravia en Londres.

Debido a su riqueza, durante años la revista Tatler proclamó al duque como "el soltero más codiciado" de Gran Bretaña pero dejará de serlo el viernes. Su futura esposa, hija del corredor de bolsa Rupert Henson, es descendiente de los marqueses de Bristol y de los duques de Rutland, pero trabaja como ejecutiva en una empresa de alimentos éticos.

El príncipe Harry y Meghan Markle no fueron invitados a la "boda del año" británica

La boda tendrá lugar en la catedral de Chester el 7 de junio de 2024, en lo que se considera el evento social del año en el Reino Unido, pero no asistirán el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, que viven en Estados Unidos.

A principios de este mes, una persona del entorno del duque de Westminster dijo al diario The Mail on Sunday que el príncipe Harry y Meghan Markle rechazaron la invitación a la boda después de enterarse de que Guillermo tendría "un papel destacado" en la ceremonia.

"Eso fue lo que provocó que Harry rechazara una invitación", dijo. "Aparentemente él [Harry] se molestó por la solicitud cuando pensó que debería haber sido él".

"La diplomacia del duque despejó el camino para que Guillermo desempeñara el papel de ujier durante la ceremonia del viernes, un trabajo que habría sido más que incómodo si se hubiera visto obligado a mostrarle a Harry su banco, a pesar de que podría disfrutar diciéndole a dónde ir", escribió la periodista del Times Kate Mansey.

El año pasado, también se informó que los duques de Sussex fueron excluidos de la lista de invitados "para evitar un choque familiar en la Casa de Windsor", después de más de cuatro años de enfrentamientos con la familia real, que incluyó críticas y acusaciones feroces en libros, documentales y entrevistas.

"Es increíblemente triste que hayamos llegado a esto. Hugh es uno de los pocos amigos cercanos de Guillermo y Harry que ha mantenido fuertes vínculos y una línea de comunicación con ambos", lamentó un amigo del duque. "Quería evitar que algo eclipsara el día, especialmente para Olivia, y no quiere ninguna incomodidad".

