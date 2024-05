El príncipe Alberto de Mónaco se emocionó y lloró por la victoria de Charles Leclerc en la F1

El Gran Premio de Mónaco fue una montaña rusa de emociones para el Príncipe Alberto de Mónaco. Cuando Charles Leclerc ganó el título, convirtiéndose en el primer monegasco en ganar el Circuito de Mónaco en Montecarlo desde que comenzó el campeonato de Fórmula1 en la década de 1950, no fue el único emocionado.

El hijo de Rainiero III y Grace Kelly, de 66 años, también se mostró conmovido, con los ojos llenos de lágrimas mientras abrazaba al joven piloto de 26 años después de lograr la mayor victoria de su carrera hasta el momento.

Los 'Mónaco Papers' amenazan a Alberto II en escándalo de corrupción

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La realeza fue de los primeros en felicitar al ganador de la F1 cuando salió de su auto, y Alberto dejó de lado las formalidades para darle a Charles un cálido abrazo. Luego del protocolo con los himnos nacionales, llegó el momento del champán, del cual el príncipe no se desentendió.

Inundado de felicidad, el príncipe agarró una botella, descorchó la bebida y comenzó a mojar a cada uno de los tres primeros ganadores, entre ellos Oscar Piastri y Carlos Sainz. Tras el divertido momento, también se atrevió a beber un trago del pico de la botella y dejar una imagen particular pero histórica.

"No tengo palabras para explicarlo", dijo Leclerc, de 26 años. "Es una carrera tan difícil. Haber empezado en pole (primera posición) dos veces y no haberlo conseguido hace que sea más especial. Es el Gran Premio que me hizo soñar con ser piloto".

Las últimas 15 vueltas fueron el más difícil al entender cuán importante era el significado de ganar. "Estaba pensando en mi papá", indicó Leclerc sobre su fallecido padre. "Era nuestro sueño verme correr y ganar aquí, así que es increíble", recordó.

Una cena, el talismán de la suerte de Charles Leclerc

El sábado, Charles Leclerc tenía una cita en el Palacio Grimaldi para la cena previa a la carrera con el Príncipe Alberto y la familia real, una tradición en Mónaco. Al día siguiente, Alberto, junto con Charlene y sus gemelos, la princesa Gabriella y el príncipe Jacques, ambos de nueve años, se dirigieron al Circuito de Mónaco para presenciar la carrera en vivo.

Cuando piloto reclamó el título para su país, el Príncipe Alberto no pudo evitar emocionarse. Para la ocasión, la ex nadadora olímpica Charlene lucía un sentador conjunto de Louis Vuitton con adornos dorados, mientras que Alberto, de 66 años, vestía una chaqueta azul y pantalones grises.

Los gemelos, Gabriella y Jacques, llevaban modernas chaquetas de cuero a juego en rosa y negro. Charlene hablaba maternalmente con ellos mientras sostenía el brazo de Gabriella. La pareja fue vista en varias salidas públicas recientes, incluido un viaje a Hamburgo para la inauguración de 'Monaco World', una exposición en miniatura del país de las maravillas.

JCCL / ds