De las críticas en TikTok a los festejos de la Copa del Mundo: quién es Inés García, la novia de Lamine Yamal

La consagración de España en la Copa del Mundo 2026 no solo dejó postales históricas sobre el campo de juego, sino que también puso bajo la lupa la vida personal de sus principales figuras. Entre todas las miradas, la de Inés García fue una de las más buscadas en el césped tras el final del encuentro. La influencer española de 20 años acompañó a Lamine Yamal en los festejos del título, consolidándose como la pareja del momento tras un año de alta exposición mediática para el joven delantero del Barcelona.

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La relación, que se hizo oficial en mayo de 2026 durante las celebraciones de la Liga de España y se confirmó públicamente tras unas vacaciones en Grecia, representó una nueva etapa en el historial sentimental del atacante.

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Meses antes, Yamal había copado las portadas por un breve y comentado romance con la cantante argentina Nicki Nicole, así como por rumores que lo vincularon con otras figuras digitales. Sin embargo, fue García (representada por la agencia In Management de Dulceida y con cientos de miles de seguidores en redes) quien se afianzó a su lado y viajó a Estados Unidos para apoyarlo durante todo el certamen mundialista.

Del archivo de TikTok a la realidad: el polémico antecedente

A pesar del presente de idilio que mostraron en las tribunas y en el terreno de juego, la llegada de Inés García a la vida de Yamal no estuvo exenta de archivos ruidosos. Con el salto masivo de popularidad que experimentó la influencer, los usuarios de las redes sociales no tardaron en rescatar antiguos contenidos de su cuenta de TikTok, donde la joven opinaba sin filtro sobre la vida amorosa previa del delantero cuando este aún salía con la artista argentina Nicki Nicole.

Inés García acompañó a Lamine Yamal en los festejos de la selección española tras la victoria en la final

En uno de los videos virales que cobró mayor repercusión, García criticaba duramente la exposición de la pareja de ese entonces y lanzaba una frase lapidaria que hoy sus seguidores le recuerdan de forma irónica: “Si no fuera ni famoso ni rico, Nicole ni siquiera lo habría mirado. Honestamente, en su lugar, yo tampoco lo habría elegido”. Aquella declaración, realizada antes de conocer personalmente al futbolista, terminó volviéndose en su contra cuando comenzó a circular la versión de que ella había iniciado la relación por mero interés en la fama del deportista.

La respuesta a las críticas y la versión oficial del romance

Ante la viralización de esos dichos pasados y las acusaciones de haber cambiado de opinión una vez que el futbolista la contactó, la propia Inés decidió salir al paso mediante un video aclaratorio en sus redes sociales. La joven desmintió las teorías descabelladas que circulaban sobre su primer encuentro (como la falsa historia de que él la había salvado pagando una compra en una tienda) y confirmó que el vínculo comenzó de la manera más terrenal posible: "Nos conocimos por redes sociales y ya está".

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Respecto a las cuestionadas frases sobre el estatus económico y la fama de la estrella de la Selección Española, la influencer sostuvo que sus palabras respondían a un análisis como espectadora ajena al ambiente y matizó su postura: "Dicen 'si no fuera futbolista, no te hubieses fijado en él'. Pues no, porque quizás no lo hubiera visto en la vida". Pese al revisionismo de las redes y a los comentarios que buscaron opacar su presencia durante los festejos de la Copa del Mundo, Inés García se mantuvo firme al lado de Lamine Yamal, dejando en claro que la historia entre ambos ya dejó atrás cualquier polémica del pasado.

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