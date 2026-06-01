Después de una ceremonia civil reservada en Londres, Dua Lipa y el actor Callum Turner estarían listos para una segunda celebración matrimonial a gran escala, esta vez lejos del perfil bajo y en uno de los escenarios más deslumbrantes del Mediterráneo. Según distintos medios británicos, la pareja eligió Sicilia para una fastuosa boda de varios días que ya mantiene en vilo a Palermo.

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La artista británico-albanesa, una de las figuras más influyentes del pop global, y el actor reconocido por producciones como Masters of the Air y Fantastic Beasts, habrían apostado por una experiencia marcada por el lujo, la privacidad y el patrimonio histórico italiano.

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De acuerdo con la información difundida en Reino Unido, las celebraciones tendrían lugar en distintos espacios emblemáticos de Palermo y sus alrededores, con una producción valuada en alrededor de un millón de libras esterlinas. El evento reuniría a familiares, amigos cercanos y personalidades del espectáculo internacional.

Uno de los escenarios centrales sería Villa Valguarnera, una majestuosa residencia aristocrática ubicada en Bagheria, a pocos kilómetros de Palermo. El lugar, célebre por su arquitectura barroca, sus jardines ornamentales y su monumental escalera, es considerado uno de los complejos históricos más exclusivos de Sicilia.

La villa no es desconocida para los amantes de la cultura pop. Su estética y sus espacios han captado la atención internacional por su vínculo con producciones audiovisuales recientes y por su peso dentro del patrimonio arquitectónico siciliano.

Las celebraciones también incluirían actividades en el histórico Palazzo Gangi, uno de los palacios más famosos de Palermo, reconocido por su espectacular Salón de los Espejos y por haber servido como locación de la icónica película El Gatopardo (Il Gattopardo), clásico cinematográfico dirigido por Luchino Visconti en 1963.

En los últimos días, vecinos y medios locales reportaron movimientos logísticos alrededor de algunos de estos espacios, con restricciones temporales de circulación, instalación de estructuras de privacidad y trabajos preparatorios destinados a blindar el evento ante la presencia de curiosos y paparazzi.

La boda, siempre según versiones de prensa, tendría una duración de tres días e implicaría una compleja operación de hospitalidad. Se espera la llegada de cientos de invitados mediante vuelos privados, además de traslados exclusivos, alojamientos en villas y hoteles de alta gama y un amplio despliegue de personal de seguridad.

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Entre los nombres que trascendieron como posibles asistentes aparecen figuras de peso de la música internacional como Elton John, Charli XCX, Olivia Dean y el productor Mark Ronson. Algunos medios incluso especularon con la posibilidad de una actuación privada durante las celebraciones, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

El hermetismo sería uno de los pilares del evento. Diversos reportes sostienen que trabajadores, proveedores y miembros del staff vinculados a la organización habrían firmado acuerdos de confidencialidad, una práctica habitual en celebraciones de alto perfil celebradas por estrellas internacionales.

Otro de los detalles que despertó atención es el posible look nupcial de la cantante. Medios británicos señalaron que Dua Lipa podría vestir una creación de Versace, una firma con la que la artista mantiene una estrecha relación desde hace años y con la que ya colaboró profesionalmente.

La elección de Sicilia tampoco parece casual. La isla italiana se consolidó en los últimos años como uno de los destinos favoritos del turismo de lujo, de las producciones audiovisuales y de las celebraciones privadas de celebridades internacionales atraídas por su combinación de historia, exclusividad y paisaje mediterráneo.

Aunque ni Dua Lipa ni Callum Turner realizaron declaraciones públicas detalladas sobre la celebración, el interés alrededor del evento confirma el magnetismo que despierta la pareja desde que oficializó su relación. Su historia sentimental se convirtió rápidamente en una de las más observadas por la prensa de entretenimiento internacional.

Mientras Palermo se prepara para recibir un operativo poco habitual de autos privados, seguridad reforzada y huéspedes VIP, la expectativa crece alrededor de lo que podría convertirse en una de las bodas celebrity más comentadas del año. Entre palacios barrocos, rumores de invitados estelares y un escenario digno del cine italiano, Sicilia se posiciona como el telón de fondo de una celebración que promete no pasar inadvertida.

LV/ff