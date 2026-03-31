Dua Lipa fue elegida como curadora del London Literature Festival 2026

La superestrella británica del pop Dua Lipa fue anunciada como curadora de la 19ª edición del London Literature Festival, uno de los eventos literarios más importantes de Europa, que se realizará en el emblemático Southbank Centre.

El festival se llevará a cabo del miércoles 21 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, como parte de las celebraciones por el 75 aniversario del Southbank Centre, el complejo cultural a orillas del río Támesis que es un referente de las artes en el Reino Unido. La elección de Dua Lipa coincide además con el National Year of Reading en el país.

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La cantante, ganadora de múltiples Grammy y Brit Awards, no solo seleccionará autores, sino que también liderará una serie de actividades especiales durante el fin de semana de apertura (sábado 24 y domingo 25 de octubre), incluyendo un “takeover” del Royal Festival Hall.

Además, colaborará a lo largo de todo el festival con su Service95 Book Club, el club de lectura que lanzó en 2023 como parte de su plataforma cultural Service95.

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“Curar el London Literature Festival del Southbank Centre es un sueño hecho realidad. Estoy emocionada de sumergirme en las imaginaciones de algunos de mis autores favoritos en uno de los espacios culturales más icónicos de Londres”, declaró Dua Lipa.

La artista ha repetido en varias ocasiones que la lectura ha sido un ancla fundamental en su vida: “La lectura me ha acompañado en cada capítulo de mi existencia”.

Una estrella pop que apuesta por los libros

Dua Lipa, de 30 años, es conocida mundialmente por hits como “Levitating”, “Don’t Start Now” o “Houdini”, pero también por su rol como promotora de la lectura. Su Service95 Book Club ha crecido rápidamente y organiza recomendaciones mensuales, entrevistas exclusivas con autores y eventos que mezclan literatura con la cultura contemporánea. La iniciativa busca acercar los libros a un público más amplio, combinando bestsellers, clásicos y voces emergentes.

Esta no es la primera vez que el Southbank Centre invita a figuras del mundo de la música para curar eventos culturales. En ediciones anteriores han participado otros artistas, y ahora Dua representa un paso más hacia la fusión entre la cultura pop y la literatura “seria”. Los organizadores destacan que su participación ayudará a atraer a nuevas generaciones al festival, que tradicionalmente incluye conversaciones con escritores, lecturas en vivo, talleres (algunos gratuitos) y debates sobre la palabra hablada y escrita.

Se espera que el lineup combine escritores consolidados con voces emergentes, siempre bajo la mirada personal de Dua Lipa y su equipo de Service95. El anuncio generó inmediato interés en redes sociales y medios internacionales, donde se valora la decisión como una forma moderna y atractiva de revitalizar el evento literario más longevo de la capital británica.

RB / EM

