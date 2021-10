El primer cumpleaños sin Maradona: biopic e interna familiar interminable

En el que sería su cumpleaños número 61, Diego Maradona sigue presente entre los argentinos. Ya no en cuerpo pero sí en espíritu y recuerdos. Eso se pudo ver durante los últimos días en los que hubo homenajes, el estreno de una biopic sobre su vida y, como no podría ser de otra manera, polémicas entre sus familiares. Todo lo que fue el Diez en vida, desde su magia con la pelota hasta sus constantes escándalos públicos, se revivió durante la semana que culmina hoy con la celebración de su nacimiento. Y en relación con esos primeros años de vida, uno de los eventos simbólicos que se llevaron a cabo fue la declaración de la casa donde pasó su infancia en Villa Fiorito como Lugar Histórico Nacional. Hoy, la parte frontal de la edificación es un mural enorme dedicado a Maradona en donde se lo puede ver con la camiseta de la selección argentina. Pero hace varias décadas, cuando el Diez apenas iniciaba su carrera futbolística, la imagen era otra: la de una casa humilde en medio de uno de los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires. Si bien el contexto cambió, para aquellos que nunca vieron el primer hogar donde nació el ex futbolista, Amazon Prime se encargó de darles esa posibilidad. La empresa de streaming que pertenece al multimillonario Jeff Bezos produjo y estrenó esta semana la biopic Maradona: Sueño bendito, en la cual el equipo se encargó de recrear ese lugar para que se pareciera lo más posible al espacio que albergó a la familia durante varios años.

La serie. Durante semanas, los encargados del lanzamiento de la producción de Amazon en Argentina intentaron mantener en secreto el lugar donde se llevaría a cabo. Incluso a varios invitados se les pidió no decir nada con el objetivo de mantener el secreto. Sin embargo, fue uno de los propios actores de la serie el que contó que sería en la cancha de Argentinos Jrs, esa misma que vio al Diez debutar en primera. De todas formas, aun con el dato filtrado, desde el club se encargaron de mantener la información lo más alejada posible de los medios para no arruinar las sorpresas preparadas. Como por ejemplo los shows de Las Pastillas del Abuelo, Valeria Lynch, Laura Esquivel –quien hace de Claudia Villafañe en la serie– y Juanse. Quienes tuvieron la oportunidad de asistir presenciaron todo el evento desde uno de los laterales de la cancha. Además, estuvo presente la mayor parte del elenco que, luego de muchos meses de trabajo y estricto hermetismo, pudo dar más detalles sobre el trabajo que realizaron en la serie.

Internas. En el evento que marcó el estreno de la biopic sobre Maradona, no hubo familiares o alguno de los allegados que lo acompañaron en el último tramo de su vida. Claudia, por ejemplo, se encuentra en el exterior preparando la boda de uno de los actuales futbolistas de la selección argentina, y tanto Dalma como Giannina tampoco asistieron. En el caso de Dalma, en las últimas horas disparó una vez más contra Matías Morla y sus socios. “Que quede claro que ninguno de ellos tiene derechos sobre la imagen, la voz o el nombre de mi papá”, aseguró la hija del Diez y calificó a quien fue el abogado de su padre de “estafador”. Pero Morla no se quedó atrás y en los últimos días también generó polémicas con la familia del ex futbolista. Ni durante su casamiento, que tuvo lugar el jueves, el abogado se tomó un tiempo libre y aseguró que “las responsables de que a Diego no lo acompañara un médico clínico son las hijas”. Por otro lado, Morla reveló que lo invitaron al evento en la cancha de Argentinos Juniors pero prefirió no ir. Distinto es el caso del partido homenaje que se disputará el próximo 14 de diciembre en Arabia Saudita entre Boca y Barcelona. “Viajaremos con las hermanas de Diego”, indicó quien dice haber sido “amigo de Diego” y que hoy representa a las tías de Dalma y de Giannina. Así, durante el cumpleaños 61 del Diez y a poco de cumplirse un año de su fallecimiento, continúan las rispideces y los litigios entre la familia y quienes representaron a Maradona en sus últimos años. Aunque no es de asombrar ya que la polémica también fue una constante durante su vida.