Tiene US$ 19 billones y milita contra Trump

Donald Trump aprovechó los doscientos años de la creación del ejército de Estados Unidos para montar un desfile y hacerlo coincidir con el festejo de su cumpleaños número 79, que fue ayer. Esto provocó que en ciudades como Washington, Chicago, Nueva York, Denver, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, o Boston, hubiera marchas contra Trump con el lema “No kings” (reyes, no). Esto hace alusión a una foto de Trump de sí mismo –portando una corona y sentado en un trono– que posteó autoproclamándose rey.

En los días previos, en el diario The New York Time, se publicó una solicitada a página completa, donde se instaba a marchar contra king Trump. Esta publicación fue pagada por Christy Walton, viuda de John Walton, y heredera de US$ 19 billones, y su único hijo, Lukas, heredó US$ 38,9 billones. Ambos son dos de los siete Walton que están en el ranking de billonarios de Forbes. Los Walton es la familia dueña de supermercados Walmart. La postura de Christy no fue acompañada por su familia política, emitieron un comunicado al respecto.