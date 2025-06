Kim Kardashian y Eva Longoria militan contra las razias de Trump

“Cuando nos dicen que ICE existe para mantener a nuestro país seguro y para eliminar a los criminales violentos, está genial. Pero cuando somos testigos de que gente inocente y trabajadora está siendo arrancada de sus familias de forma inhumana, tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer lo correcto”, escribió Kim Kardashian en Instagram, donde tiene 356 millones de seguidores. El ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que en Los Ángeles, estos últimos días, ofreció imágenes violentas en su cacería de inmigrantes que luego serían deportados. Ante las protestas que esto provocó en dicha ciudad, Donald Trump envió al ejército para reprimir y colaborar con la cacería de inmigrantes lo que generó la consiguiente respuesta negativa de Gavin Newsom, el gobernador de Los Ángeles, que pertence al Partido Demócrata.

“Al crecer en Los Ángeles, he visto cuán profundamente los inmigrantes están enraizados en la estructura de esta ciudad”, prosiguió Kim Kardashian. “Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, de trabajo, y familia. No importa tu ideología política, está claro que nuestras comunidades se desarrollan gracias a la contribución de los inmigrantes. No podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden que las personas vivan sus vidas con libertad y seguridad. Debe haber una manera mejor”. Y para remarcar cómo se siente ante esas razias en Los Ángeles, Kardashian reposteó un texto de la cantante Doechii: “Quiero hablar de lo que está ocurriendo afuera, justo ahora. Hay ataques despiadados que están sembrando el miedo y el caos en nuestras comunidades en nombre de la ley y el orden. Trump está utilizando fuerzas militares para sofocar una protesta. Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Quiero que todos vosotros penséis en qué tipo de gobierno es éste que, cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, despliega el Ejército contra nosotros”.

En peligro. Estados Unidos está en una etapa con un Trump con actitudes dictatoriales como, por ejemplo, arrestar a un senador norteamericano por preguntar sobre estas razias a una funcionaria, u obligar por la fuerza a que un legislador se retire del Parlamento por manifestar su oposición ante un proyecto determinado. Ese contexto, la actitud que en redes tomó Kardashian le dio una difusión mayor a lo que ya se veía en redes y en los medios.

Esa misma línea tomó Eva Longoria quien calificó la decisión de usar marines contra los civiles como “antiamericana” y dijo: “Es tan inhumano que no puedo creerme que esté sucediendo en Estados Unidos. Nadie quiere criminales aquí, pero eso no es lo que está pasando. Ellos no son criminales y no podemos negarles su humanidad. Pido que se eduquen en vez de ir a la calle a gritarles: ‘Se lo merecen’. No, no se lo merecen. Son gente trabajadora de mi comunidad y quieren trabajar, y cuidar de sus familias. (...) Estas redadas ocurren en fiestas de cumpleaños, graduaciones de primaria, en tiendas Home Depot; esos no son delincuentes. Solo espero que se den cuenta de que tenemos industrias que dependen de la mano de obra inmigrante. Estas son personas que nos alimentan y cuidan de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras comunidades, y no podemos negarles su valor como seres humanos. Son personas trabajadoras que quieren venir aquí a trabajar y mantener a sus familias”.

Delación. A la cacería de inmigrantes por parte de personal militar y de civil, el gobierno de Trump sumó una campaña para animar a los estadounidenses a denunciar a los “invasores extranjeros”(illegal alien) a la policía; para ello recurrió a C. Jay Engel, un influencer extremista cristiano que aboga por una “contrarrevolución” para devolver a Estados Unidos a sus raíces angloprotestantes expulsando a todos los migrantes no europeos, sino a los procedentes de Asia, América Latina y África.

La campaña comprende un número de teléfono y junto a una imagen del Tío Sam clavando un cartel con el lema “Ayuda a tu país y ayúdate a ti mismo”, y además remata con la frase: “Denuncia a todos los invasores extranjeros”.

El cerebro detrás del discurso radical antiinmigratorio, es Stephen Miller, subjefe de gabinete y asesor cercano de Trump, quien en X escribió que se necesita combatir la migración ilegal para salvar la “civilización” porque, según él, de lo contrario Occidente quedará “reducido a ruinas”.

Secuestrar gente. “Quieren deshacerse de quienes recolectan sus alimentos, sin importarles quién envenena sus cuerpos con químicos que jamás deberían estar en la naturaleza. Quieren expulsar a quienes les facilitan la vida, pero no cuestionan a quienes les embrutecen la mente con mentiras y desinformación para confundirlos. No se dejen engañar”, escribió Mark Ruffalo.” Por su parte, Demi Lovato también opinó de las razias de Trump: “Lo que está sucediendo en Los Ángeles y en todo el país es desgarrador. Los inmigrantes son una parte vital de nuestra comunidad y del tejido social de Estados Unidos”.

Arnold Schwarzenegger fue gobernador de Los Ángeles, y uno de los famosos que promocionó que no se vote a Trump. Ante Jimmy Kimmel dijo que este presente es producto tanto de republicanos como democrátas, son en parte responsables de este presente. Y lamentó que la administración Trump y la prensa están exagerando la gravedad y el alcance de las protestas. Por su parte, Kimmel expresó: “Sabía que (Trump) iba a ser malo, pero no tan malo. Personas que han vivido aquí toda su vida, llevan en esta ciudad más tiempo que yo, la gran mayoría de las cuales nunca han hecho nada malo, están siendo secuestradas en la calle y en el trabajo por agentes enmascarados, para enviarlos a centros de detención. Trump está empecinado en exacerbar esto, busca el conflicto”.