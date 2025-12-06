El rey Felipe no opinó sobre la bio paterna

El periodista español Jordi Évole tiene una teoría respecto de la reina Letizia que, a veces, cuenta con cierta ironía. Según este famoso entrevistador, la experiodista es un “topo” que ingresó a la corona españolas para destruirla. Si se atiende a cómo fue el devenir en picada de la imagen de los Borbones de la mano del emérito Carlos I, mucho del trabajo de Letizia lo realizó el emérito. Y ahora con la publicación de sus Memorias y un video, colaboró aún más.

Amores. Las Memorias del rey emérito español Juan Carlos I salieron a la venta en España hace unos días y, como era de esperar, hubo una gran expectativa después de que se publicaran a mediados de noviembre en Francia. Allí, Reconciliación –tal el nombre del libro– pasó desapercibido salvo para los periodistas españoles cuyas reseñas reabrieron el debate sobre el legado de un exrey que demostró ser un corrupto, pero que, igualmente, nunca recibirá sanción legal alguna. Reconciliación tiene unas quinientas páginas, donde el emérito Carlos I reflexiona sobre momentos clave de la historia de España así como sus reflexiones sobre su papel en la transición española hacia la democracia. Un hecho que también se cuestiona porque, como se mostró en el documental Salvar al rey (de HBO), hay un sector de la inteligencia española que lo involucra en el fallido golpe de Estado que el 23 de febrero de 1981 encabezó el teniente coronel Antonio Tejero.

El emérito incluyó alguna breve referencia a sus aventuras extramatrimoniales, y dice que algunas son historias falsas. Sí reconoce que su mayor error fue su relación con Corinna Larsen, la alemana cuyo romance se descubrió cuando se publicó la foto de Carlos I apoyado sobre un elefante que él había cazado. Corinna fue también quien desnudó la existencia de cuentas bancarias no declaradas del exrey, en bancos suizos. Sorprendió que no escribiera nada acerca de su romance con la cantante y actriz española Bárbara Rey en cuya biopic se detalla cómo surgió ese amor.

El dictador. Entre los pasajes más controvertidos de Reconciliación se destacan las afectuosas palabras que dedica al dictador Francisco Franco, quien gobernó España durante cuarenta años. En el libro, Juan Carlos I afirma que “respetaba enormemente” a Franco, quien a los diez años le separó de su familia en el exilio y lo hizo instalarse en España con el objetivo de formarlo para que lo suceda cuando él muriera. Y, como dicen algunos, a Franco también le interesaba que Juan Carlos I pudiera a ser su yerno para lograr una alianza concreta con la corona. Además, señaló que el dictador se mostraba con él “amable, sonriente y conversador”, y que “apreciaba su inteligencia y su sentido político”.

El video. Al lanzamiento de las Memorias, se le sumó un inesperado video donde el exrey Juan Carlos I, explicó por qué escribió Reconciliaciones. “Para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España, quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas”, dice en el video Juan Carlos I. “He realizado este esfuerzo de escribir mis Memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones, contado por alguien que vivió la transición en primera persona”, agregó el exmonarca español. También hizo un llamamiento a apoyar a su “hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles”.

Contactada por la agencia de noticias AFP, la Casa Real aseguró no saber “nada” del video: “No entendemos qué objetivos persigue. Y no vemos que sea ni necesario ni oportuno”.

Encono. Juan Carlos I abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe, tras una serie de escándalos relacionados con sus finanzas y su vida privada que empañaron su imagen y la de la corona española. Luego huyó a Abu Dabi en 2020, donde todavía reside al amparo de sus amigos en la monarquía saudita. Desde entonces mantiene una relación que se exhibe como distante con su hijo el rey. En 2024 tuvo comentarios negativos sobre cómo su nuera la reina Letizia se maneja con su familia política, es decir, sus cuñadas y sobrinos, y hasta con su suegra.