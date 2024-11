Elon Musk acusa a Justin Sun por pagar millones por una 'banana' y el chino lo ajusticia con humor

“A menudo, el arte se utiliza para blanquear dinero y evadir impuestos; en gran medida esto explica en su aparente irracionalidad”, escribió Elon Musk debajo de un posteo en su red social, con la siguiente información: “Urgente: una banana pegada con cinta adhesiva a una pared, se acaba de vender por 6,2 millones de dólares en Nueva York”. Ambos textos contenían incluso, la filmación del momento que el rematador de Sotheby’s Nueva York logró que esa particular banana pasara de los 800 mil dólares iniciales a los 6,2 millones de dólares.

J.Sun: "Estoy dispuesto a donar mi banana a Elon Musk, pegarlo a un cohete SpaceX y enviarlo a Marte y a la Luna!”.

Ausente en la sala pero presente por línea telefónica, Justin Sun fue quien pagó US$ 6,2 millones por Comediante, la obra que el italiano Maurizio Cattelan. Para Justin Sun, el posteo de Elon Musk respecto de que, muchas veces el arte se usa para lavar dinero y evadir impuestos, no le resultó indiferente. Y conocedor de la repercusión que lograría en redes, Sun le contestó: “¡Estoy dispuesto a donar mi banana a Elon Musk, pegarlo a un cohete SpaceX y enviarlo a Marte y a la Luna!”.

La "banana con magnatape" compitió por el récord con una obra de Magritte.

Maurizio Cattelan presentó Comediante en 2019, en Miami Art Basel. En esa expo internacional vendió las tres que expuso, a precios que no superaron los 150 mil dólares. Lo exitoso de esa obra fueron los análisis y debates que generó, y sin duda, Comendiante fue la obrá más “instagrameada” de la Miami Art basel 2019. Ese mismo efecto en redes comenzó a darse cuando se hizo pública que esta nueva versión de la obra del italiano Cattelan había logrado semejante cotización en el remate de Sotheby's Nueva York.

Otros de los posteos que Justin Sun publicó para burlarse de la acusación de Elon Musk (círculo).

“Estoy orgullos de anunciar que he comprado la banana. Soy Justin Sun y me emociona compartir que he comprado Comediante, la obra icónica de Maurizio Cattelan por US$6,2 millones”, escribió en X este empresario chino-norteamericano de 34 años. “Comediante no es solamente una obra arte, representa un fenómeno cultural que une los mundos del arte, los memes y la comunidad de criptomonedas. Creo que esta obra inspirará nuevos debates y se convertirá en parte de la historia. Tengo el honor de ser el orgulloso dueño de la banana. Espero que esto inspire a los fans del arte de todo el mundo.Además, en los próximos días, me comeré la banana como parte de esta experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular. ¡Estén atentos!”. Y ya puso fecha: el viernes 29 de noviembre.

Así Justin Sun anunció qué día se comerá la banana de los US$ 6,2 millones.

Chino en Suiza. Justin Sun es el fundador de la plataforma de criptomonedas TRON y es el primer ministro y presidente del Congreso de Liberland, territorio proclamado autónomo por el activista Vít Jedlika y que cuenta con un reconocimiento limitado. Si bien Sun reside en Suiza, nació en China en 1990 donde se licenció en Historia en la Universidad de Pekín. En cierto momento empezó a interesarse por las criptomonedas, empezó a invertir, le fue muy bien pero también la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos lo demandó por inflar el precio de los tokens (ndr: unidades de valor emitidas por una entidad privada en blockchain) Tron y Btt.Esta compra de “la banana”, parece ser una estrategia de marketing para algo más que potenciar el coleccionismo.

(Informe: Pierre Froidevaux)