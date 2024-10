“Esas disculpas son inaudibles, solamente intentan excusarse”

“Oigo esas disculpas, pero son inaudibles (...) Al disculparse, solamente intentan excusarse”, dijo Gisèle Pelicot en su declaración ante el juzgado de Avignon (Francia) donde se sigue el proceso a cincuenta hombres que abusaron de ella, habiendo sido previamente drogada por el principal implicado, Dominique Pelicot, esposo de Gisèle.

En casos de abuso como este, la Justicia francesa aplica el modo de juicio privado para proteger a las víctimas. Pero fue la propia Gisèle Pelicot quien pidió que sea un juicio abierto –es decir, hay público que puede presenciar las sesiones,además de los medios acreditados– para “ayudar a otras mujeres y a cambiar la sociedad”.

Su testimonio, por razones obvias, era muy esperado. Por momentos, Gisèle Pelicot se quebró o estuvo como eligiendo en su cabeza las palabras adecuadas. Esa jornada no fue fácil porque,además se exhibieron videos de algunas de las violaciones filmadas por su marido. Para ella eso “fue muy difícil pero necesario”.

Enojo. “He decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo”, dijo ella ante el tribunal. Ellos (los violadores) son los que deben avergonzarse (...) No expreso desprecio ni odio, pero estoy decidida a que las cosas cambien en esta sociedad”. También explicó que para ella fue “muy violento e increíble” que muchos de los acusados que ya declararon en el juicio dijeran que pensaban que ella estaba de acuerdo con las violaciones o que fingía estar dormida. “Cuando ves a una mujer dormida en su cama, ¿no hay un momento en que te preguntás nada? ¿No les parece siquiera que hay algo que no está bien? (...) Una violación es una violación. Da igual que sean tres minutos o una hora. Es absolutamente despreciable. (...) “Desde que llegué a este tribunal, me he sentido humillada; me han llamado alcohólica, o dicen que soy cómplice del Sr. Pelicot. Hay que tener una cierta paciencia para aguantar lo que he oído”, afirmó.

El caso. Entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot, esposo de Gisèle y el padre de los tres hijos del matrimonio, contactó con decenas de desconocidos en un sitio de citas en línea Coco, que fue cerrado por las autoridades francesas en junio último. Allí, Pelicot ofrecía la posibilidad de cometer cualquier tipo de abuso sexual sobre su mujer. De los ochenta y tres posibles sospechosos, ya se identificaron a cincuenta y cuatro, y cincuenta y uno de ellos declararon o están por hacerlo.

Durante la investigación, la policía francesa obtuvo discos duros que contenían cientos de videos de violaciones a su mujer, y descubrió también fotos de Caroline –hija del matrimonio– desnuda mientras dormía. Dominique Pelicot sostuvo en el juzgado que nunca ha tocado a niños, y menos a los suyos.