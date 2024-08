Esmeralda Mitre abre las puertas de su excéntrico departamento de Barrio Parque: "Soy de barrio"

Esmeralda Mitre, heredera de la dinastía Mitre y del diario La Nación, abrió las puertas de su residencia en Barrio Parque, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. En un recorrido por su hogar, Mitre compartió su intimidad, mostrando su particular estilo de vida entre obras de arte, flores, libros y una decoración excéntrica que refleja su personalidad.

"Me gustan las luces cálidas en mi casa", comentó mientras mostraba la armoniosa iluminación que recorre cada rincón. A lo largo del recorrido, se destacan los cuadros de Bartolomé Mitre, fundador de la dinastía a la que pertenece, y otros elementos que evocan su legado familiar.

"Este es el lugar que acojo a mis amigos. Siempre nos juntamos todos, nos divertimos. Es el lugar donde está la rosca política. Donde nos gusta pensar. Donde al final también se pasa bien", expresó mientras revelaba que su hogar no solo es un refugio personal, sino también un centro de encuentros y charlas profundas, muchas de ellas con tintes políticos.

Uno de los espacios más especiales de su hogar es el living, un lugar donde Esmeralda encuentra su inspiración. El salón, envuelto por altas bibliotecas repletas de obras literarias y decorado con velas y arte, es donde ella pasa largas horas inmersa en la lectura y la música. "La música se descubre mucho más con las letras", aseguró mientras caminaba por el salón, reflexionando sobre su vida artística y creativa.

Un detalle que resalta en su hogar es la ausencia de fotografías personales. "No me gustan las casas con fotos", confesó. Sin embargo, su biblioteca alberga obras literarias de figuras históricas como Arturo Frondizi, Juan Domingo Perón y Winston Churchill, mostrando su fascinación por la historia y la política.

Esmeralda Mitre también compartió al equipo de Norita Streaming que compró su departamento hace ya una década, consolidándose en este exclusivo barrio que, según ella, no es una isla apartada, sino un verdadero barrio donde la vida cotidiana sigue su curso.

"Es un edificio de gente muy paqueta en la Calle Copérnico, fuera de la incomodidad de que no paga... son nueve propietarios, imagínate, no paga uno y se te desestabiliza todo porque son nueve personas. Ya debe 2 millones de pesos, son más o menos 500 lucas por mes”, contó hace un tiempo Yanina Latorre en LAM.

“Debe 2 millones de expensas y cada vez que se las van a reclamar se queja. Se enoja... Ella desde que se murió el papá dice ser la dueña de La Nación, que es mentira, el papá ya lo había vendido y eso ya está en la justicia. Y ella está esperando o buscando una herencia que creo que no es tal. No estaría trabajando, no le entra guita”, sumó Latorre.

“Pero fuera de deber guita, dicen que anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos, sube y baja, le grita a todo el mundo, se pelea con la encargada del edificio... Vive comiendo empanadas de canje me decía esta persona y va acumulando cajas de empanadas en la puerta del edificio, hay olor empanada en el edificio, están todos histéricos”, amplió.

“Está re complicada y a los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que no siga ahí, porque no es cómodo convivir con ella, más cuando es un edificio de nueve personas nada más... También tiene un novio que está, que es complicado, y parece que juntos son de terror. Se pelean, gritan”, sumó.