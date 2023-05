"Festival de violadores": la dura acusación de una actriz contra Cannes y la defensa del director

El director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Fremaux, le hizo frente a la acusación de la actriz Adele Haenel que señaló que en el evento se apaña a violadores y además justificó otra decisión polémica: la elección de una película protagonizada por Johnny Depp para la inauguración.

Haenel, actriz de Retrato de una mujer en llamas, publicó días atrás una carta en la que señaló que se apañaba en Cannes a personas denunciadas por abuso como Roman Polanski, Gerard Depardieu y Dominique Boutonnat.

En su carta, Haenel denunció la "complacencia generalizada hacia los agresores sexuales" en el festival de cine de Francés. Y se cuestionó: "¿por qué el mundo del cine, reunido colegialmente en los Premios César para promocionar sus películas, está obsesionado por permanecer ‘alegre’? Para asegurarse de que hablen de ‘nada'".

"Todos se unen para salvar la cara de Depardieu, Pokanski y Boutonnat", acusó. "Les inquieta y les molesta que las víctimas hagan demasiado ruido; preferirían que siguiéramos desapareciendo y muriendo en silencio. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender a sus jefes violadores, aquellos que son tan ricos que creen que pertenecen a una especie superior, aquellos que hacen alarde de esta superioridad al... cosificar a las mujeres y subordinados".

Y finalizó: "No tengo otra arma que mi cuerpo y mi integridad. Cancela la cultura en el sentido primario: tienes el dinero, la fuerza y el dinero, disfrutas de ello, pero no me tendrás como espectador. Te cancelo de mi mundo. Parto, me pongo en huelga, me uno a mis camaradas, cuya búsqueda de sentido y dignidad prevalece sobre la del dinero y el poder".

Cabe aclarar que Haenel se retiró de la actuación en 2020, luego de que le dieran un Premio César a Polanski. Previamente, en 2019, ella misma fue una impulsora del movimiento Me too en Francia cuando contó que el director Christopher Ruggia abusó de ella cuando tenía entre 12 y 15 años.​

El director de Cannes no se hizo eco de los señalamientos y devolvió al periodismo las preguntas en una rueda de prensa: “Si pensaran que es un festival para violadores, no estarían aquí escuchándome, no se estarían quejando de que no pueden conseguir boletos para asistir a las proyecciones”.

Fremaux dijo que Haenel, quien estuvo en Cannes para presentar Portrait of a Lady on Fire en competencia en 2019, estaba haciendo comentarios "radicales" que eran "falsos". “Ella no pensó eso cuando vino a Cannes a menos que sufriera una loca disonancia”, cuestionó Fremaux. “La gente usa Cannes para hablar de ciertos temas y es normal porque les damos una plataforma”, agregó.

Fremaux también abordó las críticas sobre la inclusión de la película de apertura de Maiwenn Jeanne du Barry, protagonizada por Johnny Depp como el rey francés Luis XV. “No estoy al tanto de la imagen de Johnny Depp en los Estados Unidos, a decir verdad, en mi vida, solo tengo una regla, es la libertad de pensar, y la libertad de expresión y acción dentro de un marco legal”, sostuvo Fremaux.

“Si a Johnny Depp se le hubiera prohibido actuar en una película, o si la película hubiera sido prohibida, no estaríamos aquí hablando de eso”, señaló.

Fremaux agregó: “En cuanto al resto, soy la última persona en poder discutir todo esto. Si hay una persona en este mundo que no encontró el menor interés en este juicio tan publicitado, soy yo, no sé de qué se trata, también me importa Johnny Depp como actor”.