Johnny Depp le habría dado una nueva oportunidad al amor luego de la batalla legal que protagonizó contra su ex esposa, Amber Heard. Según confirmó una fuente anónima al medio estadounidense Us Weekly, el intérprete estaría saliendo con Joelle Rich.

Rich, de 37 años, es socia de la firma de abogados británica Schillings y se especializa en disputas por difamación. “Joelle ayuda a las personas y familias a la vista del público a proteger su privacidad y reputación, tanto dentro como fuera de la sala del tribunal”, se puede leer en su perfil publicado en el sitio web de la firma legal.

La abogada representó a Meghan Markle cuando demandó al periódico Daily Mail por invadir su privacidad publicando una carta íntima que le envió a su padre, Thomas Markle. En diciembre de 2021, la justicia falló a favor de la duquesa y desestimó la apelación de Associated Newspapers Limited (ANL), propietario del medio británico. Además, el periódico debió publicar una disculpa en su versión papel.

“La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y en Mail Online. El Tribunal ha determinado que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre. Se han acordado soluciones financieras”, se lee en la carta de disculpa.

Con diez años de experiencia, Rich recibió el premio de plata de Citywealth Future Leaders 2021, por el título de Iniciativa de Futuro Líder del Año. Además, fue preseleccionada como finalista para el Futuro Líder en Servicios para Clientes Privados de los premios Spear’s Wealth Management Awards 2021.

El pasado profesional entre Johnny Deep y Joelle Rich

Rich mostró su apoyo a Depp en la corte de Fairfax, Virginia, durante el juicio contra Amber Heard.

Rich formó parte del equipo legal de Depp en el juicio de difamación contra el medio inglés The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”, demanda que perdió en noviembre de 2020. En esa oportunidad, el tribunal confirmó las afirmaciones como “sustancialmente ciertas”. Además, Amber Heard testificó para respaldar lo expresado por el medio y, en marzo de 2021, se anuló su intento de revocar la decisión.

Si bien en el juicio contra Heard no defendió al actor, según una fuente anónima Rich estuvo presente en la corte para brindarle “apoyo” a Depp. “No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue personal”, sostuvo.

“Su química es fuera de serie. Es serio lo que hay entre ellos”, manifestó la fuente cercana al artista. Otro informante anónimo también confirmó la relación a la revista People, pero negó la formalidad de la pareja al expresar que “no es nada serio”.

Cuando conoció al artista en 2020, Rich estaba casada. Sin embargo, actualmente se encuentra tramitando el divorcio de su esposo con quien tiene dos hijos. De acuerdo con Us Weekly, la relación empezó “discretamente”, siendo que se reunían a escondidas en hoteles durante los primeros días de su romance.

En el pasado ya hubo rumores de un amorío entre Depp y una abogada. Durante el juicio contra su exesposa, se especulaba que el actor mantenía una relación con Camille Vasquez, de 38, quien formaba parte de su defensa. Sin embargo, la mujer negó el hecho y después se reveló que salía con Edward Owen, ejecutivo de la empresa inmobiliaria estadounidense WeWork.

