Javier Bardem y Penélope Cruz abrieron San Sebastián donde compite el cine nacional

La larga relación Javier Bardem con el Festiva de San Sebastián se reafirmó en la gala inaugural con la entrega del premio Donosti. “San Sebastián es el lugar donde hace treinta años gané un premio que aún no me creo que me han dado, y aquí estoy recibiendo este de manos de mis hermanos”, Carlos y Mónica, explicó, un Bardem tan emocionado como lo estaba Penélope Cruz en la platea. Fue en esa arena vasca donde en 1994 ganó su primer gran galardón, la Concha de Plata al mejor actor por dos películas: Días contados y El detective y la muerte, pero en la edición de 2023 no pudo recibir el premio honorífico por la huelga de actores de Hollywood. Además de Javier Bardem, serán Pedro Almodóvar y Cate Blanchett –cuyo rostro protagoniza el cartel oficial del festival– quienes reciban un premio similar.

Ovnis. El cine argentino también tendrá una numerosa embajada en este festival, e incluso la periodista Leila Guerriero es una de las seis jurados que determinarán a los ganadores de la sección oficial.

En esa competencia por la Concha de Oro y de Plata, hay un único título argentino, El hombre que amaba los platos voladores. Esta película de Diego Lerman, protagonizada por Leo Sbaraglia es una comedia en la que reconoceran en los personajes a José de Zer, periodista del noticiero de Canal 9, en los años ochenta. Así De Zer y Chango, su camarógrafo, emprenden el viaje hacia La Candelaria (Córdoba) motivados por una propuesta extraña que le hacen dos sospechosos personajes. Al llegar al pueblo no hay mucho que valga la pena analizar allí, solo un pastizal quemado en medio de los cerros. Y esa “no noticia” activa la creación audiovisual de la presencia alienígena muy recordada en la historia de la televisión argentina de esa época.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Latinos. En Horizontes ALtinos, la otra sección importante de San Sebastián, la participación de realizadores argentinos es ostensible. Allí se presentan Celina Murga con El aroma a pasto recién cortado; Iair Said con Los domingos mueren más personas; Luis Ortega con El jockey; Lola Arias con Reas; y Federico Luis con Simón de la montaña. Además hay actrices argentinas y coproductores que están en otras películas que compiten pero con “bandera” no nacional. Como por ejemplo , María Alché que es la protagonista de la película chilena Cuando las nubes esconden las sombras.

Remake. Ayer viernes la elegida para abrir San Sebastián fue el estreno mundial de la remake del clásico erótico francés Emmanuelle. Su directora, la francesa Audrey Diwan ganó en 2021 del León de Oro en Venecia con L’Evènement, y el año pasado en Cannes reintrodujo en el cine a un complicado Johnny Depp con el protagónico en Jean du Barry, que no corrió la misma suerte que L’Evenement en Venecia. Este nueva “Emmanuelle” se presenta como una “exploración del placer en una era post-Me Too”. Sesenta y cinco años después de la publicación de la novela homónima – de la franco-tailandesa Emmanuelle Arsan–, y cincuenta años después del estreno de esta película de culto, dirigida por Just Jaeckin y protagonizada por Sylvia Kristel, la nueva versión es diferente de ambas.

“No adapté la película y la razón es muy fácil: nunca la he visto; sí leí el libro”, explicó Audrey Diwan en San Sebastián. Protagonizada por la a francesa Noémie Merlant, esta nueva Emmanuelle sí contiene algunos de los momentos que causaron sensación en su primera versión, como la escena de sexo en los baños de un avión.La primera versión de Emmanuelle fue récord de taquilla en su momento, la vieron cincuenta millones de personas.