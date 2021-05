Jeff Bezos y su camino para ser un magnate de Hollywood

Jeff Bezos quiere dominar todo. Desde la lista de los hombres más ricos del mundo hasta los viajes al espacio. Y Hollywood no es una excepción para él. En las últimas horas, se anunció que Amazon compró MGM (Metro Goldwyn Mayer), una de las empresas con más historia dentro de la industria del cine internacional. Con la nueva adquisición, el millonario espera alcanzar uno de sus sueños: convertirse en un magnate de Hollywood.

Bezos compró a través de Amazon a MGM por un poco más de U$S 8 mil millones. Se espera que el gran catálogo de la compañía (incluye franquicias como James Bond y Rocky) vaya a Amazon Prime. Pero además, se vislumbra la producción de nuevos proyectos que le darían prestigio a la plataforma de streaming.

“El real valor financiero detrás de este acuerdo son los tesoros de propiedad intelectual en el gran catálogo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM”, aseguró Mike Hopkins, vicepresidente de Prime Video y Amazon Studios.

Y es que si algo busca Jeff Bezos, es ganarse un lugar en Hollywood. Una de sus primeras acciones se dio en los Premios Oscar de 2020, aquellos que se llevaron a cabo poco antes del comienzo de la pandemia. Allí, el multimillonario no solo asistió sino que también se mostró como uno más de los productores, directores y actores que componen la industria.

Jeff Bezos da otro paso para conquistar Hollywood

Jeff Bezos y su mansión de Hollywood

Pocas semanas después de esos Premios Oscar, Bezos volvió a ser noticia en Los Ángeles luego de comprar la mansión más cara en Beverly Hills por la suma de U$S 165 millones. La construcción fue hecha en 1930 y el primero en habitarla fue Jack Warner, el primer presidente de los estudios Warner Bros.

Bezos compró la mansión al productor de cine y teatro David Geffen, por lo que ese lugar tiene una larga tradición entre quienes pertenecen a la industria del cine. Y más allá de todos sus lujos (cancha de tenis, campo de golf y una gran cantidad de dormitorios, baños y otras habitaciones), lo que más aprecia el dueño de Amazon es el valor simbólico que le proporciona haberla adquirido.

Las compras cinematográficas de Jeff Bezos

MGM no es la primera compañía que Jeff Bezos intenta comprar dentro de la industria cinematográfica. A mediados del 2020, realizó una oferta por AMC, una de las cadenas de salas de cine más importante de Estados Unidos y Europa.

Por el coronavirus y el cierre de las salas, AMC sufrió graves pérdidas económicas y casi quiebra. Bezos vio la oportunidad de adquirir un espacio donde las películas producidas por Amazon Prime podían exhibirse en cines (un requisito para participar de los Premios Oscar, por ejemplo) pero finalmente, la transacción no ocurrió.

En 2018, Bezos intentó algo similar con la cadena Landmark Theatres. Su dueño era Mark Cuban, propietario del equipo de la NBA Dallas Mavericks, y quería desprenderse de las más de 50 salas que tenía. Amazon hizo una oferta por ellas pero también fracasó en esa ocasión.

Con MGM, Jeff Bezos no estaba dispuesto a perder y por ese motivo pagó los más de U$S 8 mil millones de dólares que se pedían. Si a eso se suma que durante el 2020 invirtieron más de U$S 10 mil millones en contenidos para la plataforma de streaming, el resultado da que Bezos quiere ser uno de los jugadores más poderosos de la industria del cine y no sería raro verlo levantar algún premio en un futuro cercano.