Jennifer Lopez pasó de las redes a la acción y se sumó a la campaña de Kamala

“Trump nos recordó quién es realmente, (...) y no sólo se sintieron ofendidos los puertorriqueños, sino todos los latinos de este país, la humanidad y cualquier persona decente”, dijo Jennifer Lopez, quien participó como oradora del acto de campaña de Kamala Harris en Nevada, uno de los siete estados más disputados en las elecciones norteamericanas del martes próximo. Jennifer Lopez, nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, y fue de las que salió en defensa de Puerto Rico cuando el domingo último, en el acto proselitista de Trump en Nueva York, el humorista Tony Hinchcliffe dijo en el escenario: “No sé si lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano.... Creo que se llama Puerto Rico”. JLo tiene doscientos cincuenta millones de seguidores en las redes sociales y allí compartió un video condenatorio y varios mensajes de Harris.

Concreto. Marc Anthony, exmarido de Jennifer Lopez y con quien tuvieron mellizos, también salió en defensa de Puerto Rico, tierra de sus progenitores. “Estoy aquí para decirte que, aunque algunos lo hayan olvidado, me acuerdo cómo era cuando Trump fue presidente. Recuerdo lo que hizo y dijo, sobre Puerto Rico, sobre nuestra gente... Recuerdo después de que el huracán María devastara nuestra isla, Trump bloqueó miles de millones en ayudas, mientras miles murieron”, posteó en su extenso texto Anthony. “Recuerdo que cuando nuestras familias carecían de agua potable y electricidad, y Trump tiró toallas de papel y llamó a Puerto Rico ‘sucio’ y ‘pobre’. También recuerdo que lanzó su campaña llamando criminales y violadores a los latinos”.

Dupla. En el caso de Ricky Martin, sus palabras fueron concretas y a horas de lo sucedido en el mencionado acto de Trump en Nueva York posteó: “Esto es lo que piensan de nosotros. Vota por Kamala Harris”. Y agregó un video donde ella dice: “Nunca olvidaré lo que hizo Trump y lo que no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder atento y competente. Abandonó la isla, trató de bloquear la ayuda después de los huracanes devastadores y sólo ofreció toallas de papel e insultos”. Para reforzar el rechazo electoral a Trump, Bad Bunny publicó un video inédito de un concierto que dio en Puerto Rico en diciembre de 2021, con una única palabra visible “Garbage” (basura).

Narrado por Benicio del Toro, el video presenta a algunos de los protagonistas de la historia cultural de la isla, que es mayormente hispanoamericana, por la influencia del colonialismo ibérico, pero que, a raíz de la guerra hispano-estadounidense, quedó vinculada a los Estados Unidos. “Este es el archipiélago leyenda al que pertenecés”, narra Benicio del Toro y termina con unos versos del Bad Bunny, que parecen escritos esta semana, a la luz del insulto público de Trump: “Nosotros estamos luchando desde el día uno de nuestra existencia/Somos la definición de corazón y resistencia/Aquí seguimos, aquí estamos. Y para aquellos que olvidan quiénes somos/ Tranquilo, con orgullo se lo recordamos”. Y cerró el video con: “A mis hermanos boricuas, no voten a esta gente por favor”.

Cuántos son. Según el Pew Research Center, 5,6 millones de portorriqueños viven en Estados Unidos. Esto es más de dos tercios de la población de esa isla. A pesar de ser estadounidenses, los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales norteamericanas. Sí pueden los que residen en uno de los cincuenta estados estadounidenses continentales más el distrito de Columbia. De esto, Pensilvania, es un estado clave que podría decidir el resultado de los comicios, y allí hay medio millón de puertorriqueños.

Por otro lado, de los más de sesenta y un millones de latinos censados oficialmente, unos 17,5 millones están habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Hacia esta masa latina están dirigidas las palabras de los artistas mencionados. También las de otro famoso nacido en Puerto Rico: Luis Fonsi. En redes sociales, Fonsi reflexionó: “Aceptar o no estar de acuerdo está reservado para cosas como ‘No me gusta el café’. No para racismo, homofobia, sexismo. No tenemos una opinión diferente. Tenemos una diferencia en moralidad. (...) No estamos de acuerdo con este odio constante. Ha quedado muy claro que esta gente no nos respeta y sin embargo, quieren nuestro voto”, escribió Fonsi y sumó un video de Kamala Harris que destaca a los talentos de la isla.

Arrepentido. En el acto que Trump dio en Wisconsin, a los días del polémico mitín de Nuevas York, éste llegó a bordo de un camión de basura tuneado para la campaña, y él se vistió con un chaleco como el que usan algunos basureros. “¿Qué les parece mi camión de la basura? Es en honor de Kamala y Joe Biden”, dijo Trump.Según él, ellos ofendieron a su electorado. En realidad fue Biden quien dijo: “La única basura que veo flotando son sus seguidores. “Su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense”.

Nicky Jam sintió lo mismo que Biden respecto a lo inconcebible del insulto, y habiendo dando su apoyo público a Trump, ahora se retractó. “Nunca en mi vida pensé que un comediante iba a criticar a mi país, a hablar mal de mi país. Renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump. Puerto Rico se respeta”, posteó.

‘Terminator’ no quiere a Trump presidente

AFP

Arnold Schwarzenegger, exgobernador republicano de California, respaldó a Kamala Harris.

Dijo que si bien tenía problemas con los dos partidos principales, la retórica de Trump llamando a Estados Unidos “un basurero para el mundo” lo había puesto “furioso”. Schwarzenegger argumentó que “para alguien como yo, que habla con personas de todo el mundo y todavía sabe que Estados Unidos es la ciudad brillante en una colina, llamar a Estados Unidos... un basurero para el mundo es tan poco patriótico (...)

Siempre seré estadounidense antes que republicano”, escribió en X. “Mis republicanos olvidaron la belleza del libre mercado, aumentaron el déficit y rechazaron los resultados electorales”, dijo.

“Los demócratas no son mejores a la hora de lidiar con el déficit, y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con un aumento de la delincuencia”.

Sin embargo, un voto por Trump “sólo serían cuatro años más de tonterías sin resultados que nos enojarían, nos dividirían más y nos harían sentir más odiosos”

Voten a Kamala, pasen página y dejen atrás esta basura”.