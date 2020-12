Juan Carlos I pagó 680 mil euros al fisco español pero las investigaciones continúan

El rey emérito Juan Carlos I pagó cerca de 680 mil euros a la Hacienda de España para regularizar su situación fiscal. Durante las últimas horas, se especuló con la posibilidad de su retorno al país luego de varios meses en el exterior para evitarle problemas a su hijo Felipe. Sin embargo, la cifra que envió al organismo estatal no termina con sus problemas legales y las investigaciones en su contra continúan.

Lo primero que aclaró la Hacienda española es que investigarán de dónde provienen los casi 680 mil euros que pagó el rey emérito. Juan Carlos I tiene un largo expediente por presuntas evasiones y los directivos de la institución quieren asegurarse que estos fondos sea dinero declarado de forma legal. De ser así, eso lo beneficiaría en la causa por el uso, tanto de él como de su familia, de tarjetas black cuyos montos eran abonados con plata proveniente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Ese dinero nunca se declaró y por ese motivo se inició la investigación.

Pero aún siendo sobreseído en esa causa, al rey emérito le quedan otras dos más pendientes. La diferencia es que como ambas son sobre hechos ocurridos cuando todavía era monarca y, por lo tanto, no le representan inconvenientes jurídicos. De todas formas, la familia real no solo piensa en que él evite la prisión sino también en la imagen pública. Los españoles no están conformes con la corona y hay demandas constantes para recortar sus gastos.

Todos estos motivos llevan a pensar que el regreso de Juan Carlos I es más un deseo de él que una realidad. Su vuelta a España podría generar más inconvenientes que beneficios y hasta el propio presidente español, Pedro Sánchez, tuvo que dar su opinión al respecto. “La monarquía no está en peligro pero mi compromiso con la transparencia es rotundo”, aseguró en una entrevista posterior al anuncio del pago a Hacienda. Por su parte, el abogado de Juan Carlos I aseguró que su cliente sigue a disposición para continuar realizando todos los trámites y acciones que se consideren necesarias para regularizar su situación financiera.

CP