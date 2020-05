Juana Viale y Javier Saiach, la dupla fashion que desafió con éxito el coronavirus

Un estudio de televisión, luz, cámara, acción. Juana Viale y Javier Saiach son la dupla fashion que desafiaron con éxito el coronavirus. La pandemia canceló los desfiles pero la nieta de Mirtha Legrand y el diseñador ofrecieron una colección de moda en este tiempo de aislamiento preventivo. Y este domingo, Javier Saiach se despidió después de dos meses y 28 diseños exclusivos en la “mesaza” de Mirtha Legrand.

“Me siento muy contento de haber podido llegar a través del programa de Mirtha Legrand con mi propuesta a todos los hogares de nuestro país con mi expresión de amor por lo qué hago”, dijo Saiach sobre su paso televisivo junto a Juana Viale. “Cada fin de semana mi objetivo fue inspirar , a través de Juana , a todas las mujeres a que vibren alto para que surjan de esta situación que estamos viviendo con su mejor versión. Fueron dos meses intensos de trabajo donde producto del Covid-19 , y gracias a conocer tanto a Juana, todo los looks se realizaron sin pruebas y con las ansias que genera cada fin de semana.”

Juana Viale con tres de los modelos de Javier Saiach de "confección remota" para las "mesazas".

Juana Viale, musa indiscutida de Saiach, seguirá con los reemplazos de su abuela Mirtha Legrand. Y el diseñador continuará con sus colecciones para la apertura post pandemia, y con los nuevos proyectos del demin de la marca y una línea home. El proyecto para el tiempo off coronavirus ya no solamente que Saiach sea sinónimo de una casa de alta costura, sino una firma con variedad de productos como las hay actualmente en el mundo. “Los momentos como esté a veces te tambalean, a mí particularmente me sacudieron para darme cuenta en la variedad de items que podríamos sumar a la marca y en eso ayudó la aceptación del público,” explicó Saiach.

Un trabajo en equipo y la confianza recíproca, hicieron que Juana Viale y Javier Saiach, saltearan el obstáculo que la pandemia impuso en Argentina y en el mundo. Y cada fin de semana, esa dupla mostró moda, una colección completa con las tendencias que Saiach imaginó para esta temporada y que Juana Viale potenció con su estilo. Y ambos compartieron respectivos desafíos: Juana tomar inesperadamente el espacio del que su abuela Mirtha Legrand es “la dueña”. Y Saiach, dar un examen dos veces por semana, durante dos meses, preparando cada diseño bajo las condiciones que la cuarentena impone: a distancia. Y puede que Juana Viale no se lleve un Martín Fierro a la mejor conducción, pero si se repite un Martín Fierro de la Moda, el de la conductura más glam de 2020, seguro será suyo.