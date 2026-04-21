La Argentina de Francisco: el documental que revela el origen del "Papa de las periferias"

El documental L’Argentina di Francesco (La Argentina de Francisco) propone una lectura sobre los orígenes de Jorge Mario Bergoglio al reconstruir su vida en Buenos Aires antes de convertirse en papa Francisco. Dirigido por el periodista Eugenio Bonanata y producido por Telepace en colaboración con Vatican News, pone el foco en cómo su identidad pastoral se forjó en el contacto cotidiano con las periferias urbanas, particularmente en las villas, donde desarrolló una concepción de Iglesia vinculada a la realidad social.

A través de un relato visual que recorre el barrio de Flores, la cancha de San Lorenzo y, fundamentalmente, las villas miseria, el documental demuestra que los conceptos que hoy resuenan a nivel mundial —como la "globalización de la indiferencia" o la "Iglesia hospital de campaña"— no nacieron en Roma sino en su tránsito por los sectores más vulnerables de la Argentina. Esa experiencia territorial, atravesada por la desigualdad y la exclusión, se presenta como el origen de su compromiso con una Iglesia activa, involucrada en la transformación social.

En ese sentido, el énfasis en la educación ocupa un lugar central. Bergoglio entendía la escuela como una herramienta de inclusión decisiva: advertía que un niño que abandonaba sus estudios veía comprometido su proyecto de vida.

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La reconstrucción también incorpora episodios simbólicos de su vida pastoral, como su cercanía con los sectores marginados y su presencia en ámbitos de encierro, donde sostuvo prácticas como la confesión y celebraciones litúrgicas.

El estreno del documental, que tuvo lugar entre el 8 y el 10 de abril en espacios de fuerte carga simbólica —como la ciudad de Asti, en homenaje a los antepasados de Jorge Bergoglio, y la cárcel de Regina Coeli, donde el Papa solía confesar a los reclusos y realizó uno de sus últimos lavatorios de pies en Jueves Santo— refuerza la intención del Vaticano de preservar su legado. En ese marco, este 21 de abril el film tendrá su estreno en la Argentina a través de Orbe 21,

El documental también incorpora testimonios como el del José María 'Pepe' Di Paola, quien señala que Bergoglio profundizó su compromiso con los barrios populares y respaldó ese trabajo a nivel institucional. Según se expone, ese impulso se tradujo en la creación de la Vicaría para la pastoral de villas y en el desarrollo de espacios como el Hogar de Cristo, orientados a la contención y el acompañamiento en contextos de vulnerabilidad.