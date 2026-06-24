La conmovedora carta de un nene de 8 años para Lionel Messi: "Gracias por acompañar mi infancia"

En el día en que Lionel Messi celebra sus 39 años, los saludos llegaron desde todos los rincones del mundo. Sin embargo, uno de ellos sobresalió por encima del resto, la carta de Manuel Litvi, un niño de apenas ocho años que decidió acercarse hasta el estudio del canal de streaming OLGA con la esperanza de que su mensaje pudiera llegar a manos del capitán de la Selección argentina.

Vestido con la camiseta alternativa de la Selección y acompañado por su abuela, el chico esperaba en la puerta con un cartel que decía: "Hola chicos, tengo una carta para Messi en su cumpleaños". También llevaba un muñeco del ídolo. Cuando los conductores lo vieron, lo invitaron a leer el texto en vivo. La escena rápidamente se viralizó y conmovió a miles de usuarios.

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Con una serenidad que sorprendió a todos, Manuel comenzó la lectura de su carta. "Querido Leo, te escribo una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significas para mí."

Luego se presentó y explicó por qué decidió escribirle. "Me llamo Manu Litvi, tengo ocho años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo. Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos son uno solo. Es como magia de verdad."

Pero el pequeño dejó en claro que su admiración va mucho más allá del talento futbolístico del rosarino.

"Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís aunque las cosas estén difíciles. Y cuando ganaste el Mundial, lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino."

En otro de los pasajes más emotivos, Manuel contó que también juega al fútbol y que Messi representa el ejemplo que lo impulsa a perseguir sus propios sueños.

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"Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande: quiero ser jugador profesional. Todas las noches, antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no sólo pido, también entreno mucho para lograrlo, porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas, los sueños pueden hacerse realidad."

El cierre de la carta fue el momento más conmovedor, el niño imaginó el día en que pueda encontrarse cara a cara con el futbolista que marcó su infancia.

"Muchas veces, cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad. Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy."

Y concluyó con una frase que sintetizó el sentimiento de toda una generación de chicos que crecieron viendo al capitán de la Selección levantar la Copa del Mundo.

"Gracias por acompañar mi infancia. Feliz cumpleaños, Leo. Te quiero mucho."

La carta emocionó tanto a los conductores del programa como a miles de usuarios en las redes sociales, que destacaron la sencillez, la madurez y la autenticidad del mensaje. En un nuevo cumpleaños de Messi, entre homenajes de figuras del deporte y saludos de todo el planeta, las palabras de un niño de ocho años terminaron convirtiéndose en uno de los regalos más especiales para el mejor futbolista del mundo.

RG/MSS