Una nueva foto de Guillermo Vilas emocionó a sus seguidores

La esposa de Guillermo Vilas, la tailandesa Phiangphathu Khumueang, compartió una nueva imagen del tenista argentino, quien transita problemas de salud y se encuentra alejado de la vida pública desde 2022. La imagen causó un gran revuelo en las redes sociales y desató una ola de cariño por parte de los seguidores del deportista.

La última noticia que se tenía del gran Willy había sido hace cuatro meses, cuando su pareja compartió una foto por su cumpleaños. El cuádruple campeón de Grand Slam, que padece una enfermedad neurodegenerativa desde el año 2020, vive en Mónaco con su pareja y sus hijos.

El 4 de abril de 2024, Phiang Vilas compartió dos fotos en las que se veía a Guillermito Jr., el menor de sus cuatro hijos, quien celebraba su séptimo cumpleaños, tomando de la mano a su papá con una camiseta de Superman. "Feliz cumpleaños mi (emoji de un corazón). Superman, Súper padre", fue el mensaje que acompañó la publicación en Instagram.

Este domingo, la tailandesa hizo otro posteo dedicado a Guillermo, escribiendo "My handsome" junto a una foto del tenista. La publicación trajo alivio a los fanáticos del tenista que compartieron su cariño y rememoraron la época de oro del jugador.

“El mejor del mundo ¡Llevó el tenis al lugar más alto del universo!”, “Nuestro maestro, el único”, “El gran Willy, el número 1 del tenis, se paraba el país cuando jugaba Vilas”, “El genio de todos, el ídolo indiscutible del tenis de una generación.”, fueron algunos de los comentarios.

Cómo se conocieron Guillermo Vilas y su esposa tailandesa

Vilas mantiene desde 2005 una relación con Phiangphathu Khumueang de quien se enamoró perdidamente después de conocerla en un centro comercial de Bangkok.

El tenista se encontraba paseando por el Mahboonkrong Center, el centro comercial más importante de Bangkok, cuando se topó con la joven. En una entrevista posterior, Guillermo Vilas comentó: "Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador".

En 2005 Phiang y Vilas se casaron en el Consulado de Tailandia en Buenos Aires. Once años después hicieron una nueva ceremonia en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio de Belgrano. En ese momento Vilas dijo, con los ojos llenos de lágrimas,: "Tuve muchísima suerte en conocerla".

La pareja tiene cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, nacido en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y Guillermo, nacido en Mónaco en abril de 2017.

Los logros de Guillermo Vilas en el tenis

Guillermo Vilas ganó 62 torneos de ATP, 4 de los cuales fueron Grand Slam: triunfó en el Torneo de Roland Garros 1977, en el Abierto de Estados Unidos 1977, el Abierto de Australia 1978, y el Abierto de Australia 1979, además del Masters 1974 (hoy ATP World Tour Finals) y seis Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000); Dos Masters de Montecarlo (1976 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980).

Además, fue tres veces finalista de Roland Garros y una vez del Abierto de Australia. Catalogado como el número 1 y campeón mundial de 1977 por el entonces prestigioso ranking anual de "World Tennis", también culminó como Nº1 del Grand Prix Tennis Circuit organizado por la FIT (predecesor de la actual ATP Tour) en 1974, 1975 y 1977.

