Las ciento y una curiosidades de la vida de Guillermo Vilas que tenés que conocer en sus 70 años

Guillermo Vilas está considerado como el "padre" del tenis argentino. Fue un tenista que logró difundir el deporte blanco hasta límites insospechados en la Argentina. En el podio de los deportistas más importantes del país, junto a Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, Lionel Messi, Carlos Monzón y Carlos Reutemann, Vilas atraviesa un complicado momento de salud que lo tiene recluido en Mónaco, donde reside con su esposa y sus cuatro hijos.

En el día en que cumple 70 años, lo homenajeamos con los 101 datos más importantes de su biografía.

Guillermo Vilas.

Nació en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de agosto de 1952.

Sus padres fueron el escribano José Roque “Cholo” Vilas y María Isabel, “Maruxa” de Vilas.

Tiene una hermana menor, llamada Marcela Vilas.

Se cree erróneamente que nació en Mar del Plata porque sus padres volvieron a la ciudad a dos días de su nacimiento y se instalaron en su casa de la Avenida Colón.

Se dedicó al tenis desde los cinco años por iniciativa de su padre, que era también presidente del Club Náutico de Mar del Plata, donde Guillermo comenzó a jugar.

A los 12 años prefería el fútbol, porque podía jugarlo en grupo. “El tenis me aburría”, confesó alguna vez.

Cuando su familia se mudó a una casa en la calle Peña en Mar del Plata, descubrió que podía jugar al frontón en el garage.

Su primer y único entrenador fue Felipe Locícero.

Fue Locícero quien le hizo conocer un libro central en su vida: “Match, Play and Spin of the ball”, de William Tilden y publicado en 1924. Fue su base técnica.

Estudió, como su hermana, en el Instituto Peralta Ramos, de la ciudad balnearia.

Guillermo Vilas compartió imágenes íntimas de su cumpleaños 68

A los 18 años fue consagrado como el Número 1 del tenis argentino.

Estudió Abogacía por mandato familiar durante dos años, cuando ya era un deportista profesional.

Publicó dos libros de poemas: “Cientoveinticinco” (1974) y “Cosecha de cuatro” (1981), con prólogo de Luis Alberto Spinetta y tapa de Pérez Celis.

Publicó una autobiografía, “Quién soy y cómo juego”.

Publicó tres discos con su música, "Milnuevenoventa" (1990), "Dr. Silva" (1992) y "Guillermo Vilas" (1998).

Formó también un grupo que bautizó “Vilas y los Bjorn Borg”, aunque no quedó ningún registro de esa formación musical.

Participó en la película de ficción “Players” (1979) donde se interpreta a sí mismo.

En esta película, fue la única vez en que saltó al red para festejar un triunfo.

Robert Evans, productor de la película, le cambió el final para complacerlo porque era un gran fanático de Vilas.

Dos documentales evocan su vida, “A perfect day” (2014) y “Guillermo Vilas, setting the score” (2020).

Guillermo Vilas y Diego Maradona.

Su película favorita es Easy Rider, por considerarla una obra fundamental para su formación.

Fue el creador de una jugada tenística que el periodista Carlos Marcelo Thiery bautizó “la gran Willy”. Consiste en pegarle a la pelota por entremedio de las piernas y de espaldas a la cancha. Algo tan complicado y difícil como una “chilena” en el fútbol.

La comenzó a utilizar en 1970 en el club donde se crió, y logró perfeccionarla con los años.

En un partido oficial, el golpe fue ejecutado por Vilas por primera vez, en 1975, en el torneo de Indianápolis, sobre polvo de ladrillo, ante el español Manuel Orantes.

Es un golpe que utilizaron varias veces Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y varios tenistas internacionales.

El último libro que se publicó sobre su vida es “Guillermo Vilas, el número uno”,escrito por Luis Vinker, uno de los cuatro o cinco periodistas argentinos más importantes en lo que se refiere al tenis. De este libro se tomaron la mayor parte de los datos de esta nota.

Guillermo Vilas ganó 62 torneos de ATP, 4 de los cuales fueron torneos de Grand Slam: triunfó en el Torneo de Roland Garros 1977, en el Abierto de Estados Unidos 1977, el Abierto de Australia 1978, y el Abierto de Australia 1979, además del Masters 1974 (hoy ATP World Tour Finals) y seis Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000): Dos Masters de Montecarlo (1976 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980).

Fue tres veces finalista de Roland Garros, y una vez del Abierto de Australia.

El único Grand Slam que no pudo ganar fue Wimbledon. Dos veces llegó a los cuartos definal, en 1975y1976.

Catalogado como el N.º 1 y campeón mundial de 1977 por el entonces prestigioso ranking anual de "World Tennis", también finalizó como Nº1 del Grand Prix Tennis Circuit organizado por la FIT (predecesor de la actual ATP Tour) en 1974, 1975 y 1977.

Vilas: la obsesión por ser el número uno del mundo

Es el tenista que aún tiene el récord de mayor número de victorias en una sola temporada con 130 partidos ganados en 1977.

Tiene el récord de mayor cantidad de títulos ganados (16 ) en una sola temporada (1977).

Es el tenista que más partidos consecutivos ganó 46.

Es el único jugador que ganó torneos ATP en cuatro continentes Europa, América (América del Sur y del Norte), África y Asia en un mismo año (1977).

Está quinto entre los jugadores que ganaron más partidos en el tenis profesional. Ganó 951 partidos sólo superado por Rafael Nadal, Jimmy Connors, Ivan Lendl y Roger Federer.

Es el tenista que más tiempo se mantuvo en el segundo puesto de la clasificación del ranking ATP, sin haber alcanzado nunca el primer escalafón, completando 83 semanas.

Existen estadísticas que permitirían posicionarlo como Nº1 en 1975, pero esa controversia nunca se resolvió favorablemente para Vilas.

Es uno de los deportistas emblemáticos de la Argentina y sin dudas, el “padre” del tenis local, ya que logró una popularidad y una difusión de este deporte que nunca se había visto entre los argentinos.

Tuvo un romance con modelo y actriz, coronada como “Miss Argentina” y “Miss internacional”, en 1967, Mirta Massa.

Fue pareja de Gabriela Blondeau.

Guillermo Vilas en su infancia.



Tuvo un breve romance con Carolina de Mónaco.

Está casado con la tailandesa Phiangphathu Khumueang, a quien conoció cuando ella tenía 17 años y él, 47. Fue en un centro comercial y el flechazo fue instantáneo.

La boda fue en 2005, en Buenos Aires.

Tienen cuatro hijos, Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, en enero de 2010, en Miami; Intila, en diciembre de 2010, en Buenos Aires; y Guillermo, que nació en Mónaco en abril de 2017.

Padece, desde hace unos tres años, de una enfermedad mental, un deterioro cognitivo similar al mal de Alzheimer.

Vive en Mónaco, Francia, desde el 2017.

Bjorn Borg fue su más duro rival, pero también uno de sus mejores amigos, sino el mejor entre sus colegas.

Tuvo una relación de amor- odio con José Luis Clerc, con quien compartió y compitió en torneos, pero también en la vida pública.

Siempre fue muy competitivo y obsesivo con su preparación. Contaba que su entrenamiento comenzaba a las 8 de la mañana, pero se levantaba a las 6 y a las 7 se metía en el club, que todavía estaba cerrado, para comenzar a pelotear en el frontón.

Su primera competencia fue el Campeonato de la República, en 1963, pero no pasó del a primera vuelta.

La tristeza de Clerc por la salud de Guillermo Vilas: "Me da bronca y lloro por él"

Su siguiente participación en este torneo lo llevó más lejos: perdió a final con Rafael González Bosch.

A los 15 años formó parte del campeón de Interclubes de mayores como representante del Lawn Tennis.

Juan José Vázquez fue su primer padrino tenístico. Era el presidente de la comisión de Menores de la Asociación Argentina de Tenis y lo vio peloteando con su entrenador Locícero en el Náutico de Mar del Plata. Desde ese momento comenzó a trabajar para llevarlo a entrenar a Buenos Aires.

Una de las primeras definiciones de Vilas como tenista fue que era un “devolvedor”. Un jugador que tenía un gran manejo de la línea de fondo de la cancha y que no perdía una pelota.

Con respecto a su compromiso con el entrenamiento, siempre se destacó. “Siempre fue un estudioso, tenía una dedicación impresionante. Si nos invitaban a una fiesta, no iba. ‘A las 8 tengo que estar entrenando’, nos decía”, cuenta uno de sus compañeros del Nautico, Ernesto Ruiz Bry.

Desde los 16 años, su vida fue la de un deportista casi profesional. No tenía la rutina habitual de un adolescente de su edad, sino que su vida “eran los viajes en micro”, recordaba. A la mañana entrenaba, a la tarde estudiaba y los viernes a la noche vijaba de Mar del Plata a Buenos Aires para las competencias de los fines de semana.

Los primeros triunfos importantes fueron en el Orange Bowl. En 1967 se consagró en dobles con Jeff Austin.

En 1968, también en el Orange Bowl le ganó la semifinal a Jimmy Connors y la final a Emilio Montaño.

Un año después, volvió a consagrarse en ese torneo en dobles con Ricardo Cano.

En ese 1969 fue sparring del equipo argentino en la Copa Davis.

Guillermo Vilas con su esposa y sus hijos.

Fue el tenista argentino más joven en participar de la Copa Davis.

Su primera residencia fija en la ciudad de Buenos Aires fue una pensión del barrio de Belgrano junto a tres amigos.

A fines de 1971 se consagró como el tenista Número 1 de la Argentina.

El primero de sus títulos se lo ganó por abandono a Bjorn Borg,ya que el sueco se golpeó contra la pared del fondo de la cancha y debió dejar el partido por recomendación médica.Fue el Abierto de la República, que se jugó en Buenos Aires.

Una de las grandes influencias de Vilas fue Modesto “Tito” Vázquez. Por él, empezó a usar vincha y se inició en la poesía.

Otra de las grandes influencias de su vida fue Vitas Gerulaitis. “Toda la vida buscó límites a su realidad. Lo hizo con el tenis, con su vida privada y con todo lo que emprendió. Fue el primero que me abrió las puertas a un mundo muy ligado al tenis: la música”, dijo de su colega, que falleció trágicamente.

Con Gerulaitis, Vilas jugó un partido memorable. Fue el 2 de mayo en Roma.El norteamericano se impuso en cinco sets, después de cuatro horas y 53 minutos. Fue la final más larga de la historia de ese torneo y tardaron más de 25 años en quebrar ese récord.

También fue Gerulaitis quien lo influenció en su profesionalización. “Guillermo leyó que Gerulaitis había ganado un torneo con un premio de cinco mil dólares (…) ‘¿Si estos cobran tanto, por qué yo no? Si les gano siempre’. Ahí decidió que iba a hacerse profesional”, cuenta Ruiz Bry.

“Fue Vitas Gerulaitis quien me dijo que aquel que pierde el refugio de su familia, pierde el más estrecho vínculo con el sentimiento puro”, dijo Vilas ante la muerte tan prematura de su amigo.

El domingo 11 de septiembre de 1977 tuvo uno de sus mejores partidos.Fue en la final del US Open, disputado en Forest Hills, frente a Jimmy Connors. Fue 2-6, 6- 3, 7-6, 6-0. Duró tres horas, veinte minutos y aún le duele al norteamericano por una pelota que el juez de línea dio como “mala” y consagró a Vilas. “Lo volví a ver a ese juez de línea (…) y le pregunté por qué había tardado tanto. Me dijo: ‘Por dos cosas. La primera, que quería estar seguro. Y la segunda, porque me encantó la idea de que el suspenso durara un poco más’”, contaba el propio Guillermo.

Guillermo Vilas: así cambia la historia si la ATP le da el número 1

La cancha central del Lawn Tennis Club de Buenos Aires lleva su nombre desde 2016.

En 1974 venció en illie Nastase en la final del Masters, en Melbourne, Australia, tras un partido demoledor. Ahí soltó una humorada que siempre se recuerda.”Hace un par de meses me preguntaron qué pensaba del pasto y dije que era para las vacas. Ahora pienso que es para las vacas y un poco para los tenistas”, dijo, en referencia al césped en que se juega ese torneo.

Su preparador físico de entonces, Juan Carlos Belfonte, aseguraba que “Al Vilas que jugó ese Masters no lo vi más Por supuesto, fue un notable tenista, pero no volví a verlo jamás como aquella vez”.

La final de Roland Garros de 1977 ante Brian Gottfried fue otro de los grandes partidos de Vilas. Fue 6-0, 6-3, 6-0 y su rival admitió: “No había manera de ganarle”.

El Masters de 1978 ante Jimmy Connors también fue un partido legendario. Con más de 18 mil personas presenciando esa final, muchos aseguran que fue el mejor partido de la historia de Vilas.

Ion Tiriac dijo que aquella final “en una superficie que no era la suya, con el público y los jueces en contra, Guillermo ganó un partido que sólo un grande como él podía sacar adelante.

Tras el partido, Vilas dejó una frase “bilardista”, fiel a su espíritu competitivo y propio de un deporte individual. “Sabía que estábamos jugando bastante bien, pero no pienso casi nunca en eso. Nunca me gustó ser campeón moral. El espectáculo no cuenta para mí por su belleza. Sólo vale la victoria, nada más que la victoria”.

El 11 de mayo de 1980 venció a su amigo Bjorn Borg tras cinco años sin lograrlo. Fue en la Copa de las Naciones, disputada en Düsseldorf.

Ese triunfo fue una pequeña venganza de Vilas contra quienes insistentemente le preguntaban cuándo podría ganarle al sueco. “Me gustaría aclarar por qué no hice ninguna demostración de euforia después de ganar. No woy un tipo de ponerme a saltar”, definió.

Por Copa Davis en 1983 en Buenos Aires, Vilas derrotó a John McEnroe, ganando quince games seguidos. “Tiriac diseñó la táctica precisa y yo no tuve más que aplicarla”, aseguró.

Sus dos libros de poemas.

Ion Tiriac trabajó con Guillermo Vilas desde fines de los años ’70. Fue una mezcla de entrenador y mánager, hoy habitual entre los tenistas. Su función era que Vilas no se desenfocara de su entrenamiento. “De todo lo demás, incluido el dinero,mem encago yo”, decía el rumano que había sido tenista hasta 1979.

Siguió a los Rolling Stones por sus giras.

Se terminó haciendo amigo de Bill Wyman y de Keith Richards.

En sus paseos por Buenos Aires como “guía” de los Rolling Stones, Ron Wood le decía “Gerónimo, no sé si te conozco hace cinco o hace cincuenta años”.

Fue amigo de Mark Knopfler, líder de Dire Straits.

Lars Ulrich, baterista de Metallica lo tiene como uno de sus ídolos. Es que su padre Torben compartió circuito con Vilas y allí se conocieron. “Lo cuidaba de nene. Me acuerdo que quería ser baterista y yo le decía que no iba a ganar un mango. Me equivoqué”, contaba Guillermo.

Tuvo menos suerte con Lou Reed. Lo admiraba mucho, pero cuando quiso acercarse, le dijeron que estaba “muy cansado”.”Yo sabía que era difícil, a Gerulaitis le había pasado lo mismo, pero me importa su arte, no su simpatía”, entendió.

Con Bob Dylan tuvo mejor suerte que con Lou Reed. Se juntaron en un camarín, y Vilas le contó que era tenista. “Tenis. Dos hombres y una red”, fue el comentario lacónico del futoro premio nobel de Literatura.

La amistad creativa más importante de Vilas fue con Luis Alberto Spinetta. Se admiraban mutuamente y así comenzaron su relación.

Guillermo Vilas es padrino de Dante Spinetta, el hijo mayor del creador de Almendra.

El mensaje de apoyo de Guillermo Vilas a los profesores de tenis que no pueden trabajar

El tenista cuenta que vio a Pescado Rabioso en vivo y se fascinó con ver a David Lebón vestido de mujer.

También fue a ver a Pappo’s Blues y a Arco Iris.

“Soy el único al que le regalaron ‘Help’ de The Beatles y lo devolvió”, relató alguna vez.

Vilas fue el impulsor de que Spinetta grabara un disco en los Estados Unidos y en inglés, Only love can sustain.

En ese disco, Spinetta usó un poema de Vilas para una canción, algo poco habitual en la fantástica obra del “Flaco”.

Children of the bells (Luis Alberto Spinetta, música; letra Guillermo Vilas , Only love can sustain,1980)

The children of the bells are dancing/ and there’s a pretty sound of joy/ in every word of love they’re saying/ they know that sorrow time is gone./ I didn’t think about you,/ I only came from far to love you./ The children of the bells are lovers/ they never lose the magic smile/ the rainbow never ends inside me/ and the children play with golden toys./ How could I dream without you?/ How can I find a place where play your bells?/ How could I dream without you?/ How can I find a place where play your bells?/ / The children of the bells are hiding/ they’re running through my head forever/ when life will give me signs, new wonders/ the children of the bells will calm./ I don’t belong to me anymore/ my life is always where you want me now/ I don’t belong to me anymore/ my life is always where you want me now./ I didn’t think about you/ I only came from far to love you/ children of the bells./

Hijos de las campanas

Los niños de las campanas están bailando/ y hay un bonito sonido de alegría/ en cada palabra de amor que están diciendo/ saben que el tiempo de tristeza se ha ido./ no pensé en ti,/ Sólo vine de lejos para amarte./ Los hijos de las campanas son amantes./ nunca pierden la sonrisa magica/ el arcoiris nunca termina dentro de mi/ y los niños juegan con juguetes dorados./ ¿Cómo podría soñar sin ti?/ ¿Cómo puedo encontrar un lugar donde tocar tus campanas?/ ¿Cómo podría soñar sin ti?/ ¿Cómo puedo encontrar un lugar donde tocar tus campanas?/ Los niños de las campanas se esconden/ están corriendo por mi cabeza para siempre/ cuando la vida me de señales, nuevos prodigios/ los niños de las campanas se calmarán./ ya no me pertenece/ mi vida siempre esta donde tu me quieres ahora/ ya no me pertenece/ mi vida siempre está donde tú me quieras ahora./ no pensé en ti/ solo vine de lejos para amarte/ hijos de las campanas).

A la hora de escribir, Vilas contó que sus influencias eran Vinicius de Moraes, Khalil Gibrán, Pablo Neruda y Jiddu Krishnamurti, “Este último es quien más influyó en mi vida”,dijo.

También fue un admirador de varios artistas plásticos. Tuvo obras de Pérez Celis, Antonio Seguí, Nicolás García Uriburu y Leopoldo Presas, entre otros.

Se dijo que hasta tuvo una obra de Vincent Van Gogh, pintor al que admiraba mucho, pero nunca se confirmó el rumor.

La última biografía de Guillermo Vilas.

Guillermo Vilas le confió su archivo personal al periodista Eduardo Puppo, quien encaró la lucha para que el tenista sea reconocido por la ATP como el Número 1 del tenis mundial en un período que, según Puppo, no se valoraron correctamente sus logros deportivos. Pero por tres veces, la entidad se negó a reconocer su error.

En 1989 decidió su retiro tras perder con el italiano Claudio Pistolesi. Le regaló la vincha y la muñequera a su rival y explicó. “Dejar así, sin lágrimas ni ceremonias, con la paz de saber que estoy haciendo lo correcto, era mi último deseo”, dijo.