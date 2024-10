La exnovia de acusó a Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris, de agresión: "Me dio cachetazo tan fuerte que me dio vuelta"

Una exnovia de Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, reveló detalles de un supuesto incidente violento en 2012 durante un evento en Francia. La mujer, que decidió mantenerse en el anonimato, afirmó que Emhoff la abofeteó en público, lo que, según ella, contradice su imagen de "esposo ideal" y defensor de valores feministas.

El video del beso en la boca entre la esposa de Joe Biden y el marido de Kamala Harris que se hizo viral

En una entrevista exclusiva con DailyMail.com, una exnovia de Doug Emhoff afirmó que él la abofeteó durante un evento de celebridades en Francia en 2012. La mujer, una reconocida abogada de Nueva York, decidió hablar después de que Emhoff negara públicamente las acusaciones a través de un portavoz, algo que la dejó indignada. Identificada solo como "Jane", declaró que el incidente fue tan inesperado y violento que la abofeteada la hizo girar sobre sí misma.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La feroz declaración de la exnovia de Doug Emhoff

"Lo que resulta aterrador para una mujer que ha pasado por eso es ver cómo se retrata esta personalidad completamente inventada", declaró Jane en la entrevista. "Lo presentan como la antítesis de lo que realmente es. Y eso es absolutamente chocante". Al ver que Emhoff sigue manteniendo en público una imagen de esposo ideal y defensor de los derechos de las mujeres, Jane decidió contar su historia: "Cada vez que veo a Doug en la televisión retratando la imagen de un esposo perfecto y no tóxico, me pregunto si Najen [la niñera con quien Emhoff supuestamente tuvo una aventura] también se siente tan asqueada como yo".

Cinco datos importantes que tenés que conocer de Kamala Harris

Según Jane, conoció a Emhoff en 2012 a través de Match.com, cuando él residía en Los Ángeles y ella en Nueva York. Su relación, describe, fue intensa pero breve, y Emhoff le hablaba de matrimonio y de tener hijos apenas semanas después de iniciar la relación. Durante un viaje a Los Ángeles, él le confesó que había tenido un romance con la niñera de su hija y que la mujer lo había acusado de causarle un aborto involuntario durante una discusión. "Sin saltarse ni una palabra, me dice que tuvo una aventura con la profesora de su hija y que ella luego dijo que estaba embarazada", relató Jane. "Estaba tratando de minimizarlo, decía que no había pruebas de que estuviera embarazada y que parecía querer estafarlo. Me sorprendió con cuánta naturalidad hablaba de eso."

El supuesto incidente en Francia ocurrió tras asistir juntos a la gala amfAR durante el Festival de Cannes. Jane explicó que, mientras intentaba obtener un taxi, Emhoff la abordó abruptamente y, sin previo aviso, la abofeteó con tal fuerza que la hizo girar. "No hubo pelea ni discusión, había sido un evento fantástico. De repente, él me dio una cachetazo tan fuerte que me hizo girar", describió. Sorprendida y enfurecida, Jane respondió golpeandolo de vuelta, acción que, según ella, fue su respuesta ante el "lado oscuro" que acababa de descubrir de Emhoff.

Jane explicó que decidió hablar después de ver cómo Emhoff continúa presentándose como un defensor de los derechos de las mujeres en los medios. En entrevistas recientes, el esposo de Kamala Harris ha sido elogiado como un modelo de "masculinidad moderna", lo que para Jane contrasta radicalmente con lo que vivió.

JCCL CP