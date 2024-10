Inquebrantablemente populares y considerados "cool", Barack y Michelle Obama están poniendo no solo su peso político sino también su poder estelar detrás de la vicepresidenta Kamala Harris en la recta final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A menos de diez días de la votación del 5 de noviembre, Michelle Obama apareció el sábado ante un acto de campaña de Harris en Kalamazoo, Michigan, subiendo al escenario ante una ensordecedora ovación de pie.

Para animar a la multitud, hizo que la audiencia coreara "¡Hagan algo!", un estribillo de su discurso en la Convención Nacional Demócrata de agosto, cuando instó a los votantes de Harris a tomar medidas.

Harris ha convocado a una variedad de admiradores de primera línea para defender su postura en los últimos días de la campaña.

Pero para Josette Lantis, es la "nostalgia" por los Obama lo que los convierte en defensores particularmente poderosos.

"Me gusta su onda. Me gusta escucharlos hablar, ya sabes, simplemente le dicen a la gente lo que tienen que decir", dijo el hombre de 48 años. "Cuando estaban en el poder no había escándalos, el país no estaba tan dividido y eran una gran familia".

El acto de Kalamazoo marcó el segundo evento importante de campaña con Michelle Obama, mientras que Barack Obama ya hizo varias apariciones de alto perfil.

La sólida lista de estrellas de Harris incluye a Beyoncé en un mitin el viernes y apariciones del rapero Eminem, la cantante Lizzo y la estrella de R&B Usher en los últimos días.

En cuanto a los Obama, "da gran credibilidad que ambos estén dispuestos a tomarse su tiempo para hacer esto", dijo Craig McDonald, quien asistió al mitin.

El oponente republicano de Harris, Donald Trump, el candidato presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos y el primero en presentarse con antecedentes penales, ha hecho campaña con una visión oscura de un Estados Unidos en decadencia.

En Kalamazoo, Michelle Obama galvanizó a la audiencia al lanzar un apasionado llamado a la defensa de los derechos de las mujeres y la libertad reproductiva, puntos fundamentales de la campaña de Harris.

"A cualquiera que esté pensando en no participar en estas elecciones o votar por Donald Trump o un candidato de un tercer partido en protesta porque está harto, déjeme advertirle: su rabia no existe en el vacío", dijo Obama.

"Si no hacemos bien estas elecciones, tu esposa, tu hija, tu madre, nosotras como mujeres seremos daños colaterales de tu ira".

El apoyo de Michelle Obama a Kamala Harris "es particularmente significativo para la comunidad negra"

Sonia Gipson Rankin, profesora de Derecho en la Universidad de Nuevo México, dijo que cada uno de los Obama juega un papel diferente en la campaña de Harris.

El apoyo del ex presidente "sirve como una poderosa afirmación de sus calificaciones", ya que alguna vez ocupó el cargo que ella aspira.

Su defensa “es particularmente significativa para la comunidad negra”, que siente un fuerte sentido de parentesco con Harris.

En cuanto a Michelle Obama, "es una de las oradoras más convincentes e impactantes de nuestro tiempo. Su capacidad para conectar emocionalmente con los oyentes es verdaderamente notable", dijo Gipson Rankin.

Aunque Harris es mitad negra, mitad asiático-estadounidense y sería la primera mujer presidenta, se abstuvo de exagerar su raza o género.

Barack Obama, el único presidente negro en la historia de Estados Unidos, centró sus esfuerzos de campaña en los hombres negros, quienes según las encuestas tienen más probabilidades de votar por Trump que en 2020.

En octubre, Obama habló sin rodeos a los hombres negros indecisos: "Parte de esto me hace pensar que, bueno, simplemente no sienten la idea de tener a una mujer como presidenta".

Kimberly Whittaker, una de las asistentes a la manifestación, dijo que creía que "mucha gente piensa, bueno, él no hizo nada por los negros". "Pero él no estaba sólo para los negros, estaba para el pueblo", dijo.

Los vínculos de los Obama con la campaña de Harris no son sólo publicitarios. Harris contrató a David Plouffe, que encabezó la victoriosa campaña de Barack Obama en 2008, para que la asesore hasta el día de las elecciones.

Las encuestas muestran un empate en los últimos días entre la que podría ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos y el exmandatario. Al menos 38 millones de electores ya votaron anticipadamente en todo el país.

Como se esperaba que la elección se decidiera por márgenes muy estrechos, tanto Harris como Trump estaban pasando el penúltimo fin de semana de campaña luchando por los votos reticentes en estados clave de EEUU como Michigan.

En un acto en ese estado el sábado, Obama dijo que Harris sería una "presidente extraordinaria". Aunque su "esperanza sobre Kamala también va acompañada de un genuino temor", admitió al analizar el historial de Trump y preguntando: "¿Por qué esta carrera está tan reñida?".

"Estoy un poco enojada porque somos indiferentes a su comportamiento errático, su evidente deterioro mental, su historia como delincuente convicto (...) un depredador declarado responsable de abuso sexual", fustigó la popular figura demócrata.

Obama, que apareció junto a Harris, recalcó el mensaje de la vicepresidenta al insistir en que en estas elecciones vuelve a estar en juego el derecho al aborto y la atención médica para las mujeres.

"Por favor, no entreguen nuestro destino en manos de gente como Trump", dijo Obama, agregando que podría prohibir efectivamente el aborto en todo el país.

También en Michigan, Trump lanzó ataques personales contra Harris y la acusó de impulsar una política migratoria de "fronteras abiertas". "Es una imbécil", dijo. "Esta persona no puede ser presidenta".

"Ella va a destruir nuestro país. Todo el mundo lo sabe. Nadie la respeta", agregó el republicano. "Estados Unidos es ahora un país ocupado. Kamala lo quebró, nosotros vamos a arreglarlo".

Unos días antes, en un acto de campaña repleto de estrellas en el estado clave de Georgia, el expresidente Barack Obama lanzó una serie de ataques contra Trump, cuestionando sus credenciales empresariales y burlándose de sus discursos de "ensalada de palabras".

"No necesitamos cuatro años de un aspirante a rey, un aspirante a dictador, corriendo por ahí tratando de castigar a sus enemigos", dijo Obama, que antes estuvo haciendo sus propias apariciones destacadas en apoyo de Harris en una serie de estados clave, incluidos Arizona, Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

