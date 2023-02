El video viral que muestra un beso entre la esposa de Biden y el marido de Kamala Harris

Una rara situación se vivió en las últimas horas tras un discurso del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Es que la primera dama Jill Biden se habría besado con el marido de la vicepresidenta Kamala Harris, y la situación quedó registrada en un video que no tardó en viralizarse.

La situación ocurrió en lo que parece ser una de las tribunas del centro de convenciones en el que estuvo Biden en el Estado de la Unión. Hay un recorte que dura 5 segundos y muestra a un montón de personas, muchas de ellas de la dirigencia política, aplaudiendo mientras ven llegar a la primera dama.

Con un vestido violeta, la mujer se acercó hasta Doug Emhoff, pareja de Harris, quien la vio llegar, la tomó de su mano y los rostros de ambos se acercaron.

Esa escena dejó lo que a simple vista parece ser un beso en la boca, aunque hay quienes dicen que no necesariamente lo fue. Entre quienes vieron la situación de cerca no parece haber sorpresa ante ese beso.

El material no ha dejado de compartirse en las redes sociales, particularmente en Twitter, después de que el presidente Biden diera su discurso de cada año en el Estado de la Unión que se celebra cada año en el Congreso. Ahí, el líder demócrata hizo un repaso sobre los logros obtenidos y anunció una serie de medidas económicas y sociales.

Los comentarios en las redes

"No fue el la boca, cerquita si, por lo rápido de la situación...", escribió uno de los usuarios que compartió el fragmento de la transmisión que hicieron canales de TV nacionales.

"Mis ojos no lo pueden creer", sumó otra usuaria de Twitter. "Es bueno ver a una Primera Dama que estaba feliz de estar allí", agregó otra cuenta.

El supuesto beso fue después de un discurso de Biden.

Otros usuarios defendieron la situación al decir que se trata de una costumbre. "El hecho de que la práctica de los besos platónicos no te resulte familiar no significa que no sea común en otros lugares. 'El beso de labios platónico' se encuentra en culturas de todo el mundo, entre amigos, familiares y, a veces, incluso entre extraños como una forma de saludo", mencionó un usuario.

No fue la primera vez que Jill Biden vivió una situación similar en público. La anterior había ocurrido en 2016 durante una visita del ex CEO de Amazon Jeff Bezos a la Casa Blanca: las cámaras de TV captaron ahí un "extraño beso" entre ambos. Sin embargo, de acuerdo al Huffington Post, en realidad había sido un beso en la mejilla pero tomado desde un ángulo que llamó la atención.

Podría esta vez haber ocurrido lo mismo. ¿Fue o no un beso? Es el debate en las redes.

AS/fl