La nueva Blancanieves de Disney: controversia, cambios radicales y un estreno envuelto en polémica

La versión live-action de Blancanieves protagonizada por Rachel Zegler generó controversia antes de su llegada a los cines el próximo 21 de marzo. Entre cambios en la historia original, la ausencia de la icónica canción “Some Day My Prince Will Come”, y la postura política de su protagonista, el remake de Disney desató un fuerte debate en la industria y entre los fanáticos.

Una Blancanieves sin príncipe y con un nuevo enfoque

Desde el inicio, Rachel Zegler dejó claro que esta Blancanieves no soñará con el amor verdadero ni será salvada por un príncipe. En cambio, interpretará la canción “Waiting on a Wish”, reemplazando el clásico tema romántico.

“Hay un gran enfoque en su historia de amor con un tipo que literalmente la acecha. Raro. Así que no hicimos eso esta vez”, declaró la actriz en 2022, dejando en claro su rechazo a la versión original del clásico de 1937.

Además, en la convención D23 del año pasado, Zegler reafirmó el nuevo rumbo del personaje: “No va a ser salvada por el príncipe. No va a estar soñando con el amor verdadero. Está soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser”.

Críticas de la familia Disney y la polémica de los enanos

Las modificaciones en la historia original no fueron bien recibidas por todos. David Hale Hand, hijo del animador de Disney que dirigió Blancanieves y los siete enanitos, criticó duramente la nueva versión: “El original era como debía ser. Lo que he leído sobre esta película no tiene ninguna relación con la historia original. Es tan absurda que es ridícula”, expresó Hand, asegurando que tanto su padre como Walt Disney estarían “revolviéndose en sus tumbas”.

Otro punto de controversia fue la representación de los siete enanitos. Cuando se filtraron imágenes del rodaje, se vio que el elenco de enanos estaba compuesto por actores de diferentes alturas y géneros, lo que generó críticas. Jason Acuña, conocido como Wee Man de Jackass, fue tajante: “Están reemplazando trabajos que podrían haber tenido actores con enanismo. Es Blancanieves y los siete enanitos, no Blancanieves y las siete personas promedio”, declaró.

Disney intentó calmar la controversia al revelar que los personajes finalmente serían reemplazados por CGI, pero la decisión no logró apaciguar las críticas.

Gal Gadot, su rol como la Reina Malvada y el conflicto en los Oscar

Otra controversia rodea a Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada. La actriz israelí fue criticada por su apoyo a Israel en el conflicto con Palestina, lo que generó una petición para que se le prohibiera asistir a los Premios Oscar.

A pesar de los intentos por excluirla, Gadot se presentó en la gala junto a Rachel Zegler para entregar el premio a Mejores Efectos Visuales. Un insider de Hollywood comentó: “Gal ha sido completamente digna en todo este asunto, pero ha sido doloroso”.

Rachel Zegler y su postura política

Zegler no estuvo exenta de polémicas fuera del set. La actriz fue abiertamente pro-Palestina y en repetidas ocasiones compartió opiniones políticas en redes sociales. Tras la publicación del tráiler de Blancanieves, celebró el éxito del adelanto con un mensaje que desató más críticas: “¡Los amo mucho! Gracias por las 120 millones de vistas en 24 horas. ¡Qué locura! Y siempre recuerden, Free Palestine”.

Su activismo político también le trajo problemas con Disney, quien le pidio que modere sus publicaciones. Un informante de la industria reveló: “Disney no sabe qué hacer. La han llamado directamente, han hablado con su equipo de manejo, pero no escucha. Su forma de atar su activismo a Blancanieves está causando problemas”.

¿Fracaso o éxito? El destino incierto de la nueva Blancanieves

Con todas estas polémicas, Disney decidió cancelar las entrevistas en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, aparentemente para evitar preguntas incómodas. También optaron por utilizar influencers en lugar de periodistas para promocionar la película.

A pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa, muchos se preguntan si este remake marcará un punto de inflexión en la compañía. “Disney ha retrocedido en algunas de sus iniciativas recientes, pero está por verse si Blancanieves será un éxito o un desastre que perseguirá al estudio por años”, concluyó un analista de Hollywood.

