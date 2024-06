Star+ se fusiona con Disney+: las mejores series para disfrutar antes del cambio

Este 26 de junio comienza el proceso de integración de Star+ a Disney+, la plataforma alternativa de The Walt Disney Company. En aproximadamente un mes, todos los contenidos actuales de Star+, incluyendo películas, series, documentales de ESPN, National Geographic, entre otros, estarán disponibles exclusivamente en Disney+.

Es importante destacar que esta fecha no marca el cierre definitivo. Los suscriptores podrán seguir accediendo a la plataforma hasta el miércoles 24 de julio. Después de esa fecha, los perfiles y el historial de navegación serán eliminados.

Aprovechando esta transición, desde PERFIL CÓRDOBA te recomendamos seis series destacadas de la plataforma Star+.

Las más destacadas

Mención especial merece la serie "The Bear" (El Oso), compuesta por ocho capítulos que exploran la transición de un chef acostumbrado a la excelencia y a trabajar con un equipo talentoso y disciplinado en un restaurante galardonado con estrellas Michelin, hacia una cocina con problemas financieros, un personal rebelde y dificultades con proveedores.

El año pasado, tras el estreno de su segunda temporada, la serie arrasó en los Globos de Oro, ganando en todas las categorías dedicadas a series de comedia: Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor de Televisión (Comedia o Musical) para Jeremy Allen White y Mejor Actriz de Televisión (Comedia o Musical) para Ayo Edebiri. Ahora también conocida por ser la voz de Envidia en "Intensamente 2".

La lista

The Handmaids Tail (El Cuento de la Criada)

La serie, que causó un gran impacto desde su estreno en 2017, también está disponible en Star+. Tras cinco exitosas temporadas, se espera el estreno de su última entrega para 2025, la cual se vio retrasada debido a una huelga de guionistas y actores en Estados Unidos a principios de este año.

Creada por Bruce Miller y basada en la novela de 1985 de la autora canadiense Margaret Atwood, esta serie distópica estadounidense presenta un futuro sombrío en la República de Gilead, un país totalitario surgido tras una Guerra Civil en lo que antes era Estados Unidos. En este mundo afectado por la baja natalidad, las pocas mujeres fértiles que quedan, conocidas como "Criadas", son sometidas a la esclavitud sexual.

La trama invita a reflexionar sobre temas como el feminismo, los regímenes teocráticos, las dictaduras, los extremismos religiosos, los derechos humanos y mucho más.

Dopesick: Historia de una adicción

Basada en hechos reales y en un libro, narra cómo una corporación desató la peor epidemia de opioides en la historia de Estados Unidos al promover la oxicodona, provocando una adicción masiva entre los pacientes que la recibieron, afectando incluso a comunidades enteras.

Con un elenco destacado que incluye a Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever y Rosario Dawson, Dopesick examina una sociedad estadounidense profundamente dependiente de estos medicamentos. Ambientada a finales de los años 80 y principios de los 90, combina elementos de docudrama con ficción basada en hechos reales.

El Encargado

Una comedia dramática que sigue a Eliseo (interpretado por Guillermo Francella), un portero con un profundo conocimiento de los habitantes de su edificio. Eliseo utiliza la manipulación como su principal herramienta para observar y sumergirse en las vidas de los propietarios e inquilinos, ofreciendo una mezcla intrigante de humor negro.

Tras el éxito de dos temporadas, Disney+ ha confirmado que la tercera temporada se estrenará el próximo 19 de julio. Desarrollada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie fue muy bien recibida por el público argentino

American Crime Story

American Crime Story, conocida por ser creada por los mismos productores de American Horror Story (AHS), se diferencia al explorar crímenes reales en lugar de historias de suspenso y terror. Al igual que AHS, cada temporada presenta una trama independiente, comenzando con el caso de OJ Simpson en los años 90, seguido por el asesinato de Gianni Versace en la segunda temporada.

Las historias no solo varían entre temporadas, sino también en los formatos narrativos utilizados, que pueden incluir cronologías lineales, flashbacks y flashforwards según lo requiera cada historia.

Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio)

La historia sigue a tres extraños obsesionados con los crímenes reales que se ven envueltos en uno cuando ocurre una muerte en su edificio de apartamentos en Upper West Side, Nueva York.

Esta comedia cuenta con un elenco destacado que incluye a Steve Martin (La Pantera Rosa), Martin Short y Selena Gómez. La cuarta temporada está programada para estrenarse en agosto de este año y ya lanzó su primer Teaser Tráiler.

Abbot Elementary (Colegio Abbot)

Según la sinopsis, esta serie sigue a un grupo de profesores de una escuela pública con escaso financiamiento, decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida.

Abbott Elementary adopta un formato similar al de la popular sitcom de 2005, The Office, pero en lugar de seguir a un equipo de camarógrafos filmando el día a día de oficinistas, se centra en una escuela secundaria pública de Filadelfia, Estados Unidos.

La serie, creada por Quinta Brunson, quien anteriormente trabajó en Buzzfeed, fue muy galardonada en los Critic’s Choice Awards y los Golden Globes de 2023. Recibió reconocimientos como Mejor Comedia, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Elenco y Mejor Guion.

Con solo dos temporadas emitidas y una tercera confirmada, Abbott Elementary acumula un total de 35 victorias y casi 70 nominaciones en diversos premios de prestigio.