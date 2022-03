La revancha de Paulo Londra: anunció que ya “está de regreso”

“Ya pasé las malas me tocan las buenas por eso empecé a disfrutar… Creo que lo tengo”, escribió a fines de 2021 Paulo Londra en su popular cuenta de Instagram. Y sin duda los casi dos millones de interacciones que tuvo esa publicación y muchos más seguidores sabían que hablaba de algo más que de cómo se lo veía disfrutando en una moto de nieve en un paisaje a tono con ese vehículo y su vestuario. Liberado ya del todo del contrato que lo ataba a Daniel Echavarría (Ovy On The Drums) y Cristian Salazar (Kristo) –titulares de la productora Big Ligas–, Londra se lanzó con todo en este 2022. Para que no quede duda alguna, hace poco más de 24 horas hizo masiva una foto en blanco y negro con un rostro que comparte su verdadera cara y la de un león, junto a una cadena rota y la leyenda en inglés: “He’s back” (Él está de vuelta).

Días antes de esta publicación, se anunció cómo es la nueva asociación profesional que une a Paulo Londra con Warner Music Latina. “Estoy muy contento por esta nueva etapa. Esperé y pasé por mucho para poder hacer lo que amo, así que ya pasé las malas, me tocan las buenas, por eso empecé a disfrutar”, expresó el cantante tras posar en la sede de la compañía en Miami Beach. Con dicha empresa, anunciaron, trabajaran en sus próximos lanzamientos, centrándose en su expansión musical. “Estamos felices de que Paulo (Londra) nos haya elegido para esta nueva etapa. Estuvo a la vanguardia desde el inicio de su carrera y con su música ha cautivado audiencias globales. Estamos convencidos que lo mejor de él está aún por venir y estamos orgullosos de ser parte de este momento y juntos llevar la música de este gran artista a la escena global”, dijo Alejandro Duque, presidente de Warner Music Latin America. Para la compañía Londra es de los argentinos que se impusieron en los mercados latinos y el estadounidense. Homerun, su álbum debut lanzado en 2019, tuvo más de mil millones de reproducciones durante su mes de lanzamiento. Su éxito mundial Adán y Eva se posicionó en el Top 10 de Spotify, y fue número uno en más de diez países, superando los mil millones de visualizaciones en YouTube, y más de 1,8 mil millones de reproducciones en total.