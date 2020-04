Lejos del chanchogate, Federico Álvarez Castillo cumple cuarentena en el taller de su casa

por Ernesto Ise

El aislamiento social hace que muchos famosos de todos los ámbitos habiliten la apertura de su universo privado. Tal el caso de Federico Alvarez Castillo quien con sucesivos videos activó su cuenta de Instagram, que estaba en modo avión después del chancho-gate. Y en los posteos el empresario no se muestra ante una escenografía sofisticada, sí ante un impecable taller que tiene montado en su casa del Tortugas. Un taller en el que realiza distintos objetos y se muestra muy hábil y con herramientas y accesorios que le permiten demostrar que no es un improvisado; sino que forman parte de sus actividades o de su pasatiempo casero. Uno de los motores de esta actividad de Federico Álvarez Castillo en aislamiento preventivo obligatorio es atender la adrenalina del integrante más pequeño de la casa. “Es un receta para tener tranquilos a los chiquitos hiperquinéticos como el nuestro”, dice en el primero de los posteos que sube junto a Iñaki, el hijo que tiene con la ex modelo Lara Bernasconi y que el sábado último cumplió 3 años.

Con un tabla de madera para picar verduras o servir carnes en algún asado -“que tu mujer no tiene que ver”, acota-, perforadora y cordel, arma un hamaca que colgará en una galería de su casas. Y por supuesto, “testeará” con el menor de la familia. El Alvarez Castillo en versión deco, fabrica un elemento infaltable en el decálogo básico de la ambientación: un portavelas. Con un caño de agua plástico que le costó 200 pesos, y velón que divide en partes iguales, propone dos de esos accesorios a costo por demás distante de lo que se vendería en su empresa. Y agrega un detalle “técnico”: la vela tiene que estar tres centímetros por debajo de cubrevelas para que si se usa en el exterior, no se apague.

Un karting es la estrella de los posteos es el ultimo desafío que se propuso para acortar los tiempos de la cuarentena. Alvarez Castillo tenía un sentimiento más movilizado y así lo explicó también: “Iñaki nuestro hijo cumple 3 años mañana (sábado), va a tener un cumpleaños diferente sin hermanos primos ni amigos pero con los padres, un carrito y torta hechos en casa !!!!!”. El “carrito” al que hace referencia es un karting que es una versión 2020 del que antes que el término milenials existiera, tenía rulemanes como ruedas. Luego de una salida a una megaferretería y maderera conocida, Federico Alvarez Castillo filma el proceso de la con construcción de la versión “etiqueta negra” del karting que llama “la bestia”, que mantiene la estructura de madera pero cambia rulemanes por ruedas inflables.