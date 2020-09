Lewis Hamilton y Naomi Osaka llevan el BlackLivesMatter a los deportes de elite

Son dos deportistas de elite y compiten en torneos de elite. Y el BlackLivesMatter unió a Lewis Hamilton y Naomi Osaka, en sus respectivos podios de campeones, en Italia y en Estados Unidos casi al mismo tiempo. El piloto inglés del equipo Mercedes Benz de Fórmula Uno, tomó la bandera del reclamo de justicia por el asesinato de George Floyd desde que comenzó la temporada 2020 del ese deporte premium.

Naomi Osaka en el US Open 2020 con uno de los barbijo pro BlackLivesMatter: estampó el nombre de Breonna Taylor.

Y ahora, Lewis Hamilton fue por más. Ganó en el circuito de Mugello (Italia) y subió al podio a celebrar el premio con una remera que en el frente y en letras grandes decía: “Arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor”, y cuando daba la espalda, había una imagen de Breonna con la leyenda “Digan su nombre”. Esa frase se usa para recordar a las mujeres negras que no generaron la repercusión similar al asesinato de George Floyd y otros.

Naomi Osaka llamó la atención en el tenis cuando venció a Serena Williams el US Open 2018.

En Estados Unidos, Naomi Osaka compitió todo el US Open -que finalmente ganó el domingo último- con barbijos negros con la estampa de siete nombres de ciudadanos norteamericanos negros asesinados por la policía de Estados Unidos. Usó uno diferente en cada partido. Por supuesto no faltaron los nombres de George Floyd y Breonna Taylor. Y además, Osaka posó con el trofeo del US Open con una vestimenta típica haitiano. La tenista de 22 años es de madre japonesa, padre haitiano, reside en Estados Unidos pero compite para Japón.

Hamilton en el podio de Mugello (Italia) con la remera: "Arresto para los polícias que mataron a Breonna Taylor".

“Soy consciente de que el tenis se ve en todo el mundo y tal vez haya quien no sepa qué pasó con Breonna Taylor o del resto. Tal vez lo busquen en Google o algo así. Para mí, se trata simplemente de crear conciencia“, explicó Naomi Osaka. En Japón donde ella es una estrella deportiva dado que a los 22 tiene tres Grand Slam, se espera que compita por Japón en los Juegos Olímpicos de 2021. A su vez, hay cautela respecto de si Osaka será una de las atletas que usará ese escenario olímpico para publicitar el Black Lives Matter.

Lewis Hamilton se enfrentó al capo dela Fórmula Uno por su opinión del BlackLivesMatter.

El Comité Olímpico Internacional estipula en la llamada Regla 50 que están prohibidas las exhibiciones de “propaganda política, religiosa o racial” en el podio de medallas olímpicas. Pero muchos atletas están presionando contra esto para poder expresarse en los próximos Juegos Olímpicos, y en el caso de quienes defienden el BlackLivesMatter sostienen que ese discurso "antirracista" no es un discurso político.

Naomi Osaka con el premio por el US Open 2020: look deportivo, y haitiano en honor a su padre.

Naomi Osaka es con 22 años, la atleta femenina más rica del mundo, con ganancias por 37,4 millones de dólares, según publicó en 2019 la revista norteamericana Forbes. Atentos a esto, Associated Press contactó a varios sponsors de Osaka para saber qué opinión tenían de lo que ella hizo durante el US Open que ganó el domingo último. Citizen Watch Co. celebró el triunfo de la joven pero se excusaron de comentar algo más; lo mismo hicieron Nissan y Nissin Foods. Sólo se desmarcó Yonex Co, marca de indumentaria deportiva, que apoyó lo hecho por Osaka porque “reflejan la postura básica de la compañía”.

